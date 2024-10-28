«Наступление надежды». Способны ли ВСУ на новый контрудар? Полковник Ходаренок: у ВСУ мало шансов на проведение успешного контрудара

Российские военные приблизились к Судже в Курской области. ВС РФ также взяли под контроль большую часть Селидово. На фоне успехов российских военных появились слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский требует от Генерального штаба ВСУ провести в начале ноября «наступление надежды». Способны ли ВСУ на новый контрудар — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Выдумки СМИ?

В настоящее время обстановка на ряде направлений для Вооруженных сил Украины складывается откровенно неблагоприятно. Российская армия продолжает успешные наступательные боевые действия, методично продвигается вперед и берет штурмом один населенный пункт за другим. Войска РФ выходят на стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Далее — оперативный простор.

Экстренные меры, которые принимает главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пока не привели к стабилизации обстановки. На этом фоне в украинских Telegram-каналах появилась информация, что Владимир Зеленский требует от Генштаба ВСУ провести контрнаступление в начале ноября, которое должно привести к кардинальным изменениям на фронте в пользу ВСУ. Канал «Легитимный» даже дал название этому якобы готовящемуся контрудару — «наступление надежды». Каналы также пишут, что Зеленский пригрозил отставкой Сырскому, если ВС РФ выбьют части ВСУ из Курской области или возьмут Покровск.

Для начала несколько замечаний, что называется, по порядку работы. К стратегическому планированию применения Вооруженных сил Украины допущен очень узкий круг должностных лиц. С небольшими допущениями он может выглядеть примерно так: Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, начальник Генерального штаба, начальник Главного оперативного управления Генштаба, несколько генералов и офицеров ГОУ ГШ.

Именно эти лица допущены до стратегического планирования в полном объеме, и документы, разрабатываемые ими, имеют наивысший гриф секретности. Остальным функционерам информация доводится только, что называется, в части их касающейся.

Можно не сомневаться, что офис президента Украины до стратегического планирования применения ВСУ не допущен. Предположить, что в высших звеньях военно-политического руководства Украины возникла неконтролируемая ситуация, при которой документы с грифом «совершенно секретно, особой важности» свободно попадают к третьим лицам, разумеется, можно.

Но в этом случае украинское руководство должно моментально принять все возможные меры по пресечению утечки информации. Мгновенно все лица, виновные в таких действиях, должны быть как минимум арестованы. Но поскольку информации об этом нет, вполне возможно, что данные о «наступлении надежды» являются изобретением СМИ.

Смогут ли провести контрудар?

Теперь о возможностях перехода Вооруженных сил Украины к наступательным действиям с учетом имеющихся реалий переднего края. Сведения о том, что командование ВСУ располагает несколькими бригадами, находящимися в резерве, периодически попадают в информационное поле.

Качество подготовки личного состава, командования и степень оснащенности этих соединений современным вооружением и военной техникой в деталях неизвестно. Но, по большому счету, эти бригады теоретически могут быть использованы для нанесения контрудара.

Вместе с тем нельзя забывать и о классике оперативного искусства, то есть условиях, при которых контрудар может быть успешен. Как ранее писала «Газета.Ru», наносить контрудар выгодно, когда противник (то есть ВС РФ в данном случае) в результате упорной обороны и контратак по нему уже понес значительные потери и дезорганизован: его боевые порядки расстроены, ближайшие резервы израсходованы, задержаны или скованы. А ВС РФ в настоящее время просто проламывает украинскую оборону, и говорить о том, что российская армия дезорганизована, означает, по меньшей мере, выпадать из рамок реальности.

Важные условия проведения успешного контрудара — скрытность его подготовки и внезапность нанесения. Но о какой скрытности и внезапности может идти речь, если сведения о готовящемся контрударе стали доступны даже ТГ-каналам.

А самое главное условие успешности наступательных действий — превосходство в воздухе (хотя бы на время и хотя бы в полосе нанесения контрудара), и все-таки желательно иметь общее огневое превосходство над противником. Наличием беспилотных летательных аппаратов достичь превосходства в воздухе в полном объеме нельзя.

Исходя из вышесказанного, шансов на проведение успешного контрудара у ВСУ не так уж много. Да и украинское руководство все более и более склоняется к разговорам о завершении военных действий, чем о дискуссиях об очередных «контрнаступах».

Круг мечтателей о глубоких прорывах и стремительных рейдах ВСУ на Украине в настоящее время стремительно сужается. И надо заметить, что новые попытки вторжения на российскую территорию могут иметь крайне вредоносные последствия для Киева (и политические, и военные).

Вместе с тем, пока не прозвучали последние выстрелы этого вооруженного конфликта, расслабляться Вооруженным силам России (причем решительно на всех уровнях) и тем более спешить открывать шампанское еще очень рано. Враг по-прежнему упорен, инициативен, хитер. И ожидать от него разного рода военных сюрпризов надо по всем азимутам.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).