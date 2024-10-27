Над Россией сбит 51 беспилотник. Военная операция, день 977-й

Группировка ВСУ в поселке Кураховка на Красноармейском направлении оказалась в полуокружении — ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах
Минобороны думает над тем, как реагировать на возможные дальнобойные удары по территории России, будет предлагать различные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его сигналы по поводу обсуждаемых ударов вглубь территории России. Об этом он сам заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
ВСУ покинули большую часть позиций в Горняке в ДНР — ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах
Великобритания обучает украинских новобранцев основам огневой подготовки, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Местная жительница пострадала при атаке украинского беспилотника на село Варваровка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Призывы РФ к странам «Большой двадцатки» о необходимости сотрудничества являются насмешкой, заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель.
«Мы не должны забывать, с чего все это началось. Спад в Германии начался весной 2022 года. И мы все знаем причину, по которой это произошло весной 2022 года», — цитирует Bloomberg Нагеля.
В Сумах в результате атаки дронов пропало электроснабжение, заявили в украинском Центре противодействия дезинформации.
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.