Над Россией сбит 51 беспилотник. Военная операция, день 977-й

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Призывы РФ к странам «Большой двадцатки» о необходимости сотрудничества являются насмешкой, заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель.

«Мы не должны забывать, с чего все это началось. Спад в Германии начался весной 2022 года. И мы все знаем причину, по которой это произошло весной 2022 года», — цитирует Bloomberg Нагеля.