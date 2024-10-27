Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Над Россией сбит 51 беспилотник. Военная операция, день 977-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 977-й день

close
Константин Михальчевский/РИА Новости
Силы ПВО за ночь нейтрализовали 51 украинский беспилотник над регионами России, заявили в Минобороны РФ. В Сумах в результате атаки дронов пропало электроснабжение, заявили в украинском Центре противодействия дезинформации. В Киевской области ночью работала ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:04

Группировка ВСУ в поселке Кураховка на Красноармейском направлении оказалась в полуокружении — ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах

09:57

09:41

Минобороны думает над тем, как реагировать на возможные дальнобойные удары по территории России, будет предлагать различные варианты, заявил президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

09:39

Президент РФ Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его сигналы по поводу обсуждаемых ударов вглубь территории России. Об этом он сам заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

09:25

ВСУ покинули большую часть позиций в Горняке в ДНР — ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах

09:12

Великобритания обучает украинских новобранцев основам огневой подготовки, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

08:45

08:32

Местная жительница пострадала при атаке украинского беспилотника на село Варваровка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:28

Призывы РФ к странам «Большой двадцатки» о необходимости сотрудничества являются насмешкой, заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель.

«Мы не должны забывать, с чего все это началось. Спад в Германии начался весной 2022 года. И мы все знаем причину, по которой это произошло весной 2022 года», — цитирует Bloomberg Нагеля.

08:21

В Киевской области ночью работала ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.

08:15

В Сумах в результате атаки дронов пропало электроснабжение, заявили в украинском Центре противодействия дезинформации.

08:12

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 977-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Распутица и бездорожье». Как будут развиваться события на фронтах СВО в конце осени
Полковник Ходаренок увидел пользу от ухудшения погоды для войск РФ в зоне СВО
Путин заявил о причастности офицеров НАТО к происходящему на Украине
Правящая партия Грузии набрала 54,2% голосов
Стало известно, что внук Караченцова вырос копией знаменитого деда
Жителям Литвы посоветовали пить воду из туалета в случае ЧС или войны
Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области
В Германии сочли насмешкой предложение России о сотрудничестве
Новости и материалы
На Западе рассказали, кому достанется оборонная промышленность Украины при поражении ВСУ
Над Липецкой областью сбили 11 украинских дронов
В Челябинске школьник обокрал пенсионерку на миллион через сервис доставки
В Сербии заявили о нежелании вводить санкции против России
Издание Argumenti сообщило о наличии двух планов РФ для окончания спецоперации
Путин надеется, что его услышали на Западе по вопросу ударов вглубь РФ
Группировка ВСУ в Кураховке попала в полукольцо
Кинокомпания судится с бизнесменом из-за фляжки с гравировкой «Сила в правде»
Украинские войска покинули большую часть позиций на Красноармейском направлении в ДНР
Бывший футболист сборной России жестко раскритиковал экс-тренера команды
Подоляк заявил о «разрушении ООН» после визита Гутерриша в Казань
Палестина поддержала предложение расширить «ближневосточный квартет»
Футболист «Реала» Модрич установил рекорд
В Бурятии дочь оформила кредиты на отца ради нового телефона
Российский истребитель ударил по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области
Пригожин призвал оставить в покое Аллу Пугачеву
В России потребовали прекратить угрожать православным церквям в Прибалтике
В Кировской области рассказали об опыте летчика упавшего Ми-2
Все новости
В США заявили о необходимости расследовать контакты Путина и Маска
Китай пообещал США принять «контрмеры» после продажи оружия Тайваню на $2 млрд
Родители военнопленного, с которых требовали выкуп, обратились в международные организации
В Новосибирской области на железной дороге нашли искусанную собакой девочку
Ракета SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink
«Для контрнаступления». В США заявили об отправке тысяч элитных солдат КНДР под Курск
NYT: пять тысяч элитных солдат КНДР перебросили в Курскую область
Обманывал, пел, дрался, погибал на войне: что делал в кино Николай Караченцов
«В рот не попало»: в России предложили запретить сказку Пушкина за пропаганду ЛГБТ
SHOT: активисты призвали Минкульт запретить сказку Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ
«Откуда у вас деньги на бриллианты?» За что убили отца корейского экономического чуда
Как один генерал совершил экономическое чудо и погиб от рук ЦРУ
«У кого есть деньги — на убой не едут». Зачем на Украине проводят рейды на военнообязанных
«Страна.ua»: на рынке в Одессе начался бунт из-за рейда военкомов
Вырыли тоннель длиной 65 метров: из липецкой колонии сбежали шестеро заключенных
Артамонов: задержаны четверо из шести заключенных, сбежавших из липецкой колонии
Российские военные заняли город Горняк. Военная операция, день 976-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 976-й день
«Страна перестанет существовать»: Грузия идет на выборы
В Грузии начались парламентские выборы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами