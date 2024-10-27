«Распутица и бездорожье». Как будут развиваться события на фронтах СВО в конце осени Полковник Ходаренок увидел пользу от ухудшения погоды для войск РФ в зоне СВО

Штурмовые группы и отряды частей ВС РФ завершают боевые действия по овладению Селидово. Противник пока удерживает западные окраины города. По некоторым сведениям, бойцы ВСУ отходят (подчас без приказа и неорганизованно) из этого населенного пункта. Как будет складываться ситуация на фронтах СВО с учетом приближающихся заморозков, кому из сторон на руку ухудшение погодных условий и какие цели ставит Киев перед ВСУ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Расположенный в западной части Донецкого региона город Селидово представляет собой важный опорный пункт в системе обороны Вооруженных сил Украины. Именно через этот населенный пункт в значительной степени организовывалось тыловое и техническое обеспечение, подвоз боеприпасов и материальных средств, переброска подкреплений, эвакуация раненых из частей и соединений ВСУ, ведущих оборонительные действия практически на всем Донецком направлении.

Падение Селидово может привести к крайне негативным последствиям для ВСУ и к последующему оставлению других важных опорных пунктов оборонительных рубежей ВСУ.

Зима близко

Погодные условия, как бы странно это ни выглядело на первый взгляд, будут в значительной степени благоприятствовать наступательным боевым действиям российской армии.

С одной стороны, в связи с наступлением осенне-зимней кампании в зоне СВО постепенно развозит дороги, наступает распутица, бездорожье. И это существенно ограничивает маневренные возможности обеих сторон.

Но с другой стороны, возрастает количество пасмурных дней и дней с туманами, увеличивается количество осадков. А все это оказывает существенное влияние на активность действий беспилотных летательных аппаратов противника, которая в современных условиях ведения войны порой вносит решающий вклад в успех/неуспех сражений и операций.

Помимо прочего, сезонное опадение листьев в зоне СВО в значительной степени лишает местность защитных и маскирующих свойств, и противник для ВС РФ в условиях степной природной зоны Украины становится виден как на ладони.

Все перечисленные факторы будут способствовать дальнейшему успешному развертыванию наступательных действий частей и соединений российской армии.

Цели Киева

Рассуждая о продолжающемся конфликте в целом, можно задаться и таким вопросом — каковы стратегические цели военно-политического руководства Украины в этой вооруженной борьбе? И каким образом их на данный момент можно конкретно сформулировать?

Согласно классике военного искусства, в ходе войны руководство любой страны должно поставить перед вооруженными силами и государством ясные цели, которые должны быть достигнуты в ходе решения тех или иных оперативных задач. Поскольку президент Украины Владимир Зеленский так толком эту задачу не выполнил и не назвал ни цели, ни задачи, попробуем сделать это за него.

Казалось бы, одна из главных целей любого государства в любой войне — отстоять независимость и суверенитет своей страны. Именно этому должны быть подчинены все усилия государства, народа и армии в ходе вооруженной борьбы.

Однако Россия отнюдь не ставит перед собой задачу сокрушения Украины как государства, обозначила свою готовность к переговорам и давно представила условия, на основании которых могут быть подписаны те или иные мирные договоренности. Несмотря на то, что в Киеве периодически заявляют, что ведут борьбу с Россией экзистенциального характера, существованию Украины как государства Москва на данном этапе не угрожает. То есть довести до самых широких слоев украинского населения, что страна ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, политикам в Киеве на самом деле не удается.

Тогда для Украины теоретически возможна и другая военно-политическая цель вооруженной борьбы — отстоять в ходе боевых действий территориальную целостность государства, то есть в ходе боев и сражений выйти на государственные границы Украины образца 1991 года. Однако сегодня утопичность этой цели настолько очевидна, что в Киеве об этом уже практически не говорят. То есть подобной идеей в настоящее время воодушевить население и личный состав Вооруженных сил Украины вряд ли удастся.

Корейский вариант

А что же тогда? Какие реальные цели военно-политическое руководство в Киеве может поставить перед своей армией и народом, чтобы они были ясны, понятны и с должным подъемом восприняты бойцами и гражданами Украины?

«Будем сражаться до последней капли крови и до последнего украинца, будем биться за каждый квадратный метр украинской территории»? С одной стороны, и такие формулировки целей войны имеют право на существование и до определенной степени наполнены смыслом, потому как нет в мире стран, которые бы добровольно уступали соседям свою территорию.

Но подобные цели переводят ведение вооруженной борьбы для Киева в форму войны на истощение, которая крайне невыгодна Украине в ее нынешнем состоянии. В долгосрочной перспективе в таком вооруженном противостоянии неизбежно побеждает противник, обладающий большей ресурсной базой, то есть Российская Федерация. Иными словами, основной закон войны еще никто не отменял: ход и исход военных действий напрямую зависит от совокупного военно-экономического потенциала сторон.

Несмотря на западную помощь (объемы которой по-прежнему весьма далеки от желаний Киева), затягивание конфликта в стратегическом отношении для Украины бесперспективно и может привести в первую очередь к непоправимым демографическим утратам. Запад, скорее всего, не даст Киеву потерпеть сокрушительное поражение, но и какая-либо военная победа над Россией выглядит в этом случае более чем призрачно.

Поэтому, и в этом сходятся большинство аналитиков, Запад склоняет Киев к заключению мирных договоренностей, возможно, по корейскому варианту образца 1953 года. И, вполне возможно, западным лидерам хотелось бы, чтобы все это было инициировано со стороны Киева. Во всяком случае, подобное развитие событий в ближайшее время представляется достаточно реалистичным.



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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).