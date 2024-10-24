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Политика

В США посчитали военных КНДР в РФ. Военная операция, день 974-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 974-й день

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Член экипажа танка Т-72Б3М Центрального военного округа Вооруженных Сил РФ на Покровском направлении специальной военной операции

Евгений Биятов/РИА Новости
Семь украинских БПЛА над Курской областью и Черным морем уничтожены за ночь, заявили в Минобороны РФ. Взрывы произошли в Киеве и Староконстантинове, сообщило украинское издание «Страна». Не менее 3 тыс. солдат из КНДР прибыли в РФ в октябре, сейчас они проходят обучение, сообщил советник Белого дома по коммуникациям национальной безопасности Джон Кирби. Поставки южнокорейского оружия на Украину не изменят исход СВО, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:50

Как минимум семь стран НАТО против немедленного приглашения Украины в альянс — Politico

09:40

Трансформатор поврежден и окна в зданиях двух предприятий выбиты в результате падения обломков сбитых беспилотников в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

09:29

ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол западнее Купянска Узлового в Харьковской области – Минобороны РФ

09:17

План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился — председатель Госдумы Вячеслав Володин о саммите БРИКС в Казани

09:06

До конца 2024 года США предоставят Украине кредит на $20 млрд под залог замороженных российских активов. Соответствующее соглашение подписали министры финансов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко.

08:55

Утром украинская ракета сбита в небе Курской области – губернатор Алексей Смирнов

08:50

40 ударных дронов из 50 сбиты за ночь над территорией Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

08:48

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство — РИА Новости со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении редакции

08:37

«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций»,— заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко в интервью польскому информагентству РАР

08:35

Вашингтону стоит рассмотреть возможность принятия «прямых военных мер» в ответ на возможную отправку военных КНДР в Россию, заявил председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер.

«Администрация Байдена-Харрис должна четко заявить, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Тернера (цитата по «Интерфаксу»).

08:29

Поставки южнокорейского оружия на Украину не изменят исход СВО, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

08:21

❗️ В октябре на российские военные полигоны на востоке РФ прибыло не менее 3 тыс. солдат из КНДР, сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы оцениваем, что между началом и серединой октября Северная Корея перебросила не менее 3 тыс. солдат на восток России. Мы оцениваем, что эти солдаты прибыли на корабле из района Вонсана в Северной Корее во Владивосток, Россия. Затем эти солдаты отправились на многочисленные военные полигоны на востоке России, где они в настоящее время проходят подготовку», — сказал Кирби на брифинге.

08:14

🔴 Ночью взрывы произошли в Киеве и Староконстантинове, сообщило украинское издание «Страна».

08:07

🔴 Средствами ПВО РФ уничтожены три украинских дрона над акваторией Черного моря и четыре — над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 974-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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