В США посчитали военных КНДР в РФ. Военная операция, день 974-й

Трансформатор поврежден и окна в зданиях двух предприятий выбиты в результате падения обломков сбитых беспилотников в Киевской области, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.
ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол западнее Купянска Узлового в Харьковской области – Минобороны РФ
План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился — председатель Госдумы Вячеслав Володин о саммите БРИКС в Казани
До конца 2024 года США предоставят Украине кредит на $20 млрд под залог замороженных российских активов. Соответствующее соглашение подписали министры финансов США и Украины Джанет Йеллен и Сергей Марченко.
40 ударных дронов из 50 сбиты за ночь над территорией Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство — РИА Новости со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении редакции
«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций»,— заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко в интервью польскому информагентству РАР
Вашингтону стоит рассмотреть возможность принятия «прямых военных мер» в ответ на возможную отправку военных КНДР в Россию, заявил председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер.
«Администрация Байдена-Харрис должна четко заявить, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Тернера (цитата по «Интерфаксу»).
Поставки южнокорейского оружия на Украину не изменят исход СВО, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.
❗️ В октябре на российские военные полигоны на востоке РФ прибыло не менее 3 тыс. солдат из КНДР, сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы оцениваем, что между началом и серединой октября Северная Корея перебросила не менее 3 тыс. солдат на восток России. Мы оцениваем, что эти солдаты прибыли на корабле из района Вонсана в Северной Корее во Владивосток, Россия. Затем эти солдаты отправились на многочисленные военные полигоны на востоке России, где они в настоящее время проходят подготовку», — сказал Кирби на брифинге.
🔴 Средствами ПВО РФ уничтожены три украинских дрона над акваторией Черного моря и четыре — над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.