В США посчитали военных КНДР в РФ. Военная операция, день 974-й

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❗️ В октябре на российские военные полигоны на востоке РФ прибыло не менее 3 тыс. солдат из КНДР, сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы оцениваем, что между началом и серединой октября Северная Корея перебросила не менее 3 тыс. солдат на восток России. Мы оцениваем, что эти солдаты прибыли на корабле из района Вонсана в Северной Корее во Владивосток, Россия. Затем эти солдаты отправились на многочисленные военные полигоны на востоке России, где они в настоящее время проходят подготовку», — сказал Кирби на брифинге.