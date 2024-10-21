Группировка ВСУ блокирована в Селидове. Военная операция, день 971-й

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Украинская делегация привезла в 2022 году в Стамбул свой документ, который РФ согласились взять за основу для достижения договоренностей, рассказал mk.ru глава МИД РФ Сергей Лавров.

«[Экс-премьер Британии Борис] Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал (цитирую): «Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Владимира Путина», имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали. Украинская делегация принесла свой документ, который мы согласились взять за основу. Откровенную ложь о том, что Путин что-то навязывал, а украинцы на что-то не соглашались, оставляю на совести Джонсона», — сказал Лавров.