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Политика

Группировка ВСУ блокирована в Селидове. Военная операция, день 971-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 971-й день

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Александр Река/ТАСС
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над регионами РФ, заявили в Минобороны РФ. Российские военные блокировали группировку ВСУ в Селидове, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. До десяти дронов атаковали Киев, все они были обезврежены, сообщили местные власти. Украинская делегация привезла в 2022 году в Стамбул свой документ, который РФ согласились взять за основу для достижения договоренностей, рассказал mk.ru глава МИД РФ Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:38

Припортовая инфраструктура повреждена в результате комбинированного удара ракетами и беспилотниками по Одесской области, возник пожар в районе порта, никто не пострадал, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

09:28

Успехи ВС РФ и продвижение к Горняку и Селидово почти полностью ломают логистику ВСУ в ДНР, заявил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

09:24

Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

09:21

«Я вернулся на Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, продемонстрировав, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину», — глава Пентагона Ллойд Остин в соцсети Х

09:07

Два человека ранены в результате обстрелов Херсона и Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

08:49

Один человек ранен в результате обстрела Белгорода – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

08:45

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, пишет Wall Street Journal.

08:42

Критическая инфраструктура Роменского района Сумской области повреждена в результате авиационного удара, несколько населенных пунктов оказались обесточены. Об этом сообщили в областной военной администрации.

08:36

ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились надводные беспилотники, которые использовались для ударов по Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

08:27

Украинская делегация привезла в 2022 году в Стамбул свой документ, который РФ согласились взять за основу для достижения договоренностей, рассказал mk.ru глава МИД РФ Сергей Лавров.

«[Экс-премьер Британии Борис] Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал (цитирую): «Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Владимира Путина», имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали. Украинская делегация принесла свой документ, который мы согласились взять за основу. Откровенную ложь о том, что Путин что-то навязывал, а украинцы на что-то не соглашались, оставляю на совести Джонсона», — сказал Лавров.

08:20

🔴 До десяти дронов атаковали Киев ночью, все они были обезврежены, сообщили в Киевской городской военной администрации.

08:14

Российские военные блокировали группировку ВСУ в Селидове, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Фактически противник в Селидово заблокирован, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем российской армии», — сказал собеседник агентства.

08:07

🔴 Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над регионами РФ, заявили в Минобороны РФ.

11 БпЛА нейтрализованы над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Курской области и 1 – над территорией Орловской области.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 971-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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