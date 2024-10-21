Группировка ВСУ блокирована в Селидове. Военная операция, день 971-й

Припортовая инфраструктура повреждена в результате комбинированного удара ракетами и беспилотниками по Одесской области, возник пожар в районе порта, никто не пострадал, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Успехи ВС РФ и продвижение к Горняку и Селидово почти полностью ломают логистику ВСУ в ДНР, заявил ТАСС глава республики Денис Пушилин.
Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«Я вернулся на Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, продемонстрировав, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину», — глава Пентагона Ллойд Остин в соцсети Х
Два человека ранены в результате обстрелов Херсона и Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Один человек ранен в результате обстрела Белгорода – губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Критическая инфраструктура Роменского района Сумской области повреждена в результате авиационного удара, несколько населенных пунктов оказались обесточены. Об этом сообщили в областной военной администрации.
ВС РФ нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились надводные беспилотники, которые использовались для ударов по Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.
Украинская делегация привезла в 2022 году в Стамбул свой документ, который РФ согласились взять за основу для достижения договоренностей, рассказал mk.ru глава МИД РФ Сергей Лавров.
«[Экс-премьер Британии Борис] Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал (цитирую): «Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Владимира Путина», имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали. Украинская делегация принесла свой документ, который мы согласились взять за основу. Откровенную ложь о том, что Путин что-то навязывал, а украинцы на что-то не соглашались, оставляю на совести Джонсона», — сказал Лавров.
🔴 До десяти дронов атаковали Киев ночью, все они были обезврежены, сообщили в Киевской городской военной администрации.
Российские военные блокировали группировку ВСУ в Селидове, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Фактически противник в Селидово заблокирован, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем российской армии», — сказал собеседник агентства.
🔴 Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над регионами РФ, заявили в Минобороны РФ.
11 БпЛА нейтрализованы над территорией Ростовской области, 4 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Курской области и 1 – над территорией Орловской области.