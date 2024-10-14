«Фактически включение». Зеленский заявил об участии КНДР в конфликте на Украине Путин внес в Думу закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что КНДР «фактически включилась» в российско-украинский конфликт. В Кремле уже опровергали сообщения об участии корейских военных в СВО. Эксперт Онуфриенко связал заявления Зеленского с «провалами на разных участках».

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей (он был подписан 19 июня в ходе визита Путина в Северную Корею). Соответствующий законопроект размещен в базе законодательной деятельности Госдумы.

«В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в четвертой статье соглашения.

В статье отражена «исключительно оборонительная позиция», утверждал глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Если кто-то подвергает сомнению правомерность этого пункта, надо его внимательно прочитать. Там сказано, что в случае агрессии против одной из сторон, вторая [сторона] оказывает ей всю необходимую помощь в соответствии со статьей 51 устава ООН и национальным законодательством России и КНДР. Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации. Так что здесь исключительно оборонительная позиция», — сказал Лавров в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).

КНДР «фактически включилась»

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея «фактически включилась» в российско-украинский конфликт.

«Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок — Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень — зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также — отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны», — сказал Зеленский 14 октября в вечернем видеообращении в Telegram.

Об участии КНДР в конфликте Владимир Зеленский говорит второй день подряд.

«Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта», — сказал Зеленский в своем обращении накануне.

Об отправке части регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России ранее говорил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен.

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания является очень вероятной», — заявил Ким Йонг Хен во время парламентских слушаний (цитата по Yonhap).

Песков опровергает

«Это похоже на очередную утку информационную», — так прокомментировал сообщения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разговорами о помощи КНДР украинские власти пытаются «хоть как-то оправдать свои провалы на разных участках СВО», считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

До сих пор корейцев на фронте на Украине не было, утверждает Онуфриенко.

«Китайцев я встречал, американцев тоже встречал. Всякие разные бойцы с 2014 года воюют на Донбассе добровольцами, но вот корейцев не видел», — заявил эксперт в интервью «Радио «Комсомольская правда».