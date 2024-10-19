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Политика

Над тремя областями России сбили 16 украинских БПЛА. Военная операция, день 969-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 969-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 16 украинских беспилотников: 13 над Брянской областью, два над Ростовской, один над Белгородской. «Страна.ua» пишет, что ночью были взрывы в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал РИА Новости, что Россия контролирует 50 населенных пунктов региона. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:40

08:32

Бойцы группировки российских войск «Север» используют гусеничные беспилотники для доставки грузов и эвакуации раненых товарищей с линии боевого соприкосновения в Курской области, передал ТАСС со ссылкой на МО.

08:17

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости заявил, что РФ взяли под контроль 50 населенных пунктов в регионе. По его слова, часть из них — серая зона, так как они находятся близко к фронту. Администрация имеет доступ только к 34 населенным пунктам из соображений безопасности.

08:13

«Страна.ua» сообщила, что ночью были взрывы в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что с 00:00 до 06:00 дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 969-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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