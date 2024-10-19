Над тремя областями России сбили 16 украинских БПЛА. Военная операция, день 969-й

Бойцы группировки российских войск «Север» используют гусеничные беспилотники для доставки грузов и эвакуации раненых товарищей с линии боевого соприкосновения в Курской области, передал ТАСС со ссылкой на МО.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости заявил, что РФ взяли под контроль 50 населенных пунктов в регионе. По его слова, часть из них — серая зона, так как они находятся близко к фронту. Администрация имеет доступ только к 34 населенным пунктам из соображений безопасности.
«Страна.ua» сообщила, что ночью были взрывы в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
⚡️В Минобороны сообщили, что с 00:00 до 06:00 дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской.