«Будут готовы 1 ноября». В Киеве и Сеуле заявили об отправке военных КНДР на СВО

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание, посвященное якобы отправке северокорейских солдат в Россию, сообщает Bloomberg.
«Президент Юн Сок Ель в пятницу созвал экстренное совещание по безопасности, чтобы обсудить последние события, а в заявлении его офиса они названы «серьезной угрозой безопасности» для Южной Кореи и международного сообщества», – пишет Bloomberg.
1500 северокорейских спецназовцев уже были доставлены во Владивосток на четырех десантных кораблях и трех фрегатах, принадлежащих Тихоокеанскому флоту ВМФ России, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Операция, как утверждается, шла с 8 по 13 октября.
Военных якобы расквартировали в военных частях Владивостока, Уссурийска, Хабаровска и Благовещенска. Агентство утверждает, что им предстоит пройти «адаптационную подготовку» и затем отправиться на Украину.
«Ожидается, что Северная Корея направит в общей сложности 12 тыс. военнослужащих из четырех бригад, принадлежащих 11-му корпусу, так называемому Штурмовому корпусу, элитным силам специальных операций, для участия в войне на Украине», — цитирует Yonhap источник в разведке Южной Кореи.
Корейцам предоставили российскую военную форму и оружие, выдали поддельные документы жителей Якутии, Бурятии и Сибири, сообщает Yonhap.
«Это первое крупномасштабное развертывание сухопутных войск Северной Кореи, и есть опасения, что оно окажет существенное влияние на ситуацию в области безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и во всем мире»,
— говорится в публикации Yonhap.
Представительство МИД РФ во Владивостоке перепостило сообщение Yonhap в своем Telegram-канале, снабдив его комментарием «Страшно???». Однако вскоре удалило пост, объяснив, что он был опубликован по ошибке.
Руководство Украины в курсе
Около 11 тыс. северокорейских военных готовятся принять участие в боевых действиях на Украине, заявил глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Они будут готовы [воевать на Украине] 1 ноября», — сообщил Буданов изданию The War Zone.
По его данным, первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено в Курскую область. Где будут использованы другие военные, Буданов не знает.
«Сейчас у нас нет полной картины», — сообщил Буданов.
Схожие цифры накануне назвал президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, Северная Корея готовит к отправке 10 тысяч военнослужащих.
«Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что слишком много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он [президент РФ Владимир Путин] ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск», — заявил Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета.
НАТО не подтверждает
В НАТО пока не могут подтвердить отправку военных КНДР в РФ, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
«В настоящее время наша официальная позиция состоит в том, что мы не можем подтвердить сообщения, что Северная Корея активно с солдатами вовлечена в войну. Но это, конечно, может измениться. В любом случае, даже если Северная Корея физически не присутствует на поле боя, они помогают питать агрессивную войну России против Украины. Вместе с другими, такими как Иран, Китай», — заявил Рютте журналистам.
По его словам, НАТО «будет говорить с Южной Кореей, чтобы получить все доказательства».
Украина предоставила союзниками по НАТО доказательства об отправке в РФ граждан КНДР, утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Мы им сказали, что у нас уже есть доказательства. Мы обменялись мнениями и попросили, чтобы разведки обменялись информацией», — рассказал Умеров журналистам после участия в заседании Совета Украина — НАТО накануне.
Россия молчит
«Хочу сказать, что это чушь полная»,
— комментировал президент РФ Владимир Путин сообщения об отправке в зону военной операции граждан Северной Кореи на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в сентябре.
Подобные сообщения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «информационной уткой».
Отвечать на сообщения Украины о том, что Россия отправляет в зоне СВО северокорейских солдат, нет смысла. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Селюковская разведка радостно отрапортовала просроченному нарколидеру бандеровской хунты [президенту Украины Владимир Зеленскому] об очередном своем «успехе»: о якобы добытых военных планах России на текущую осень и зиму. В качестве главной сенсации подаются разведданные о «фактическом включении в войну» наших северокорейских друзей. Это вызвало исступленно-нервную реакцию киевской ОПГ. Отвечать ей нет никакого смысла», — написал Медведев.
Однако в своем же посте Медведев напомнил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с КНДР, в котором есть статья о том, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется. В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств», — пригрозил зампред Совета безопасности РФ.
«Я скажу, что такой информацией я не располагаю. О нахождении северокорейских военнослужащих, подготовке к СВО или тем более участии в СВО», — заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.