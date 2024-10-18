«Будут готовы 1 ноября». В Киеве и Сеуле заявили об отправке военных КНДР на СВО Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за отправки войск КНДР в РФ

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание, посвященное отправке северокорейских солдат в Россию, сообщает Bloomberg. 1500 спецназовцев КНДР уже находятся на Дальнем Востоке России, передает Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Всего, по данным агентства, Северная Корея намерена направить 12 тыс. солдат элитных подразделений. Подобные цифры называет и руководство Украины. В НАТО эти сведения не подтверждают. Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что он не располагает информацией об участии в СВО военных из КНДР.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание, посвященное якобы отправке северокорейских солдат в Россию, сообщает Bloomberg.

«Президент Юн Сок Ель в пятницу созвал экстренное совещание по безопасности, чтобы обсудить последние события, а в заявлении его офиса они названы «серьезной угрозой безопасности» для Южной Кореи и международного сообщества», – пишет Bloomberg.

1500 северокорейских спецназовцев уже были доставлены во Владивосток на четырех десантных кораблях и трех фрегатах, принадлежащих Тихоокеанскому флоту ВМФ России, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Операция, как утверждается, шла с 8 по 13 октября.

Военных якобы расквартировали в военных частях Владивостока, Уссурийска, Хабаровска и Благовещенска. Агентство утверждает, что им предстоит пройти «адаптационную подготовку» и затем отправиться на Украину.

«Ожидается, что Северная Корея направит в общей сложности 12 тыс. военнослужащих из четырех бригад, принадлежащих 11-му корпусу, так называемому Штурмовому корпусу, элитным силам специальных операций, для участия в войне на Украине», — цитирует Yonhap источник в разведке Южной Кореи.

Корейцам предоставили российскую военную форму и оружие, выдали поддельные документы жителей Якутии, Бурятии и Сибири, сообщает Yonhap.

«Это первое крупномасштабное развертывание сухопутных войск Северной Кореи, и есть опасения, что оно окажет существенное влияние на ситуацию в области безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и во всем мире»,

— говорится в публикации Yonhap.

Представительство МИД РФ во Владивостоке перепостило сообщение Yonhap в своем Telegram-канале, снабдив его комментарием «Страшно???». Однако вскоре удалило пост, объяснив, что он был опубликован по ошибке.

Руководство Украины в курсе

Около 11 тыс. северокорейских военных готовятся принять участие в боевых действиях на Украине, заявил глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Они будут готовы [воевать на Украине] 1 ноября», — сообщил Буданов изданию The War Zone.

По его данным, первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено в Курскую область. Где будут использованы другие военные, Буданов не знает.

«Сейчас у нас нет полной картины», — сообщил Буданов.

Схожие цифры накануне назвал президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, Северная Корея готовит к отправке 10 тысяч военнослужащих.

«Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что слишком много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он [президент РФ Владимир Путин] ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск», — заявил Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета.

НАТО не подтверждает

В НАТО пока не могут подтвердить отправку военных КНДР в РФ, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«В настоящее время наша официальная позиция состоит в том, что мы не можем подтвердить сообщения, что Северная Корея активно с солдатами вовлечена в войну. Но это, конечно, может измениться. В любом случае, даже если Северная Корея физически не присутствует на поле боя, они помогают питать агрессивную войну России против Украины. Вместе с другими, такими как Иран, Китай», — заявил Рютте журналистам.

По его словам, НАТО «будет говорить с Южной Кореей, чтобы получить все доказательства».

Украина предоставила союзниками по НАТО доказательства об отправке в РФ граждан КНДР, утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Мы им сказали, что у нас уже есть доказательства. Мы обменялись мнениями и попросили, чтобы разведки обменялись информацией», — рассказал Умеров журналистам после участия в заседании Совета Украина — НАТО накануне.

Россия молчит

«Хочу сказать, что это чушь полная»,

— комментировал президент РФ Владимир Путин сообщения об отправке в зону военной операции граждан Северной Кореи на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в сентябре.

Подобные сообщения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «информационной уткой».

Отвечать на сообщения Украины о том, что Россия отправляет в зоне СВО северокорейских солдат, нет смысла. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Селюковская разведка радостно отрапортовала просроченному нарколидеру бандеровской хунты [президенту Украины Владимир Зеленскому] об очередном своем «успехе»: о якобы добытых военных планах России на текущую осень и зиму. В качестве главной сенсации подаются разведданные о «фактическом включении в войну» наших северокорейских друзей. Это вызвало исступленно-нервную реакцию киевской ОПГ. Отвечать ей нет никакого смысла», — написал Медведев.

Однако в своем же посте Медведев напомнил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с КНДР, в котором есть статья о том, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется. В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств», — пригрозил зампред Совета безопасности РФ.

«Я скажу, что такой информацией я не располагаю. О нахождении северокорейских военнослужащих, подготовке к СВО или тем более участии в СВО», — заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.