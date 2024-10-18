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Политика

Белгородские власти опровергли сообщения о заходе ДРГ. Военная операция, день 968-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 968-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Губернатор Белгородской области Гладков опроверг сообщения о заходе украинской ДРГ на территорию Журавлевки. Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ не будет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Япония предоставит Украине дополнительную военную помощь, заявил руководитель оборонного ведомства страны Гэн Накатани. Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Рютте призвал страны альянса отправить военных для пополнения рядов ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:42

9:29

Заявления властей Польши относительно возможности перехвата российских ракет являются безответственными, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — сказал дипломат.

9:14

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вовлечь страны НАТО в военный конфликт с Россией, считает политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Он заявил, что венгерские власти не поддерживают представленный Зеленским «план победы».

9:08

В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии. Обесточен практически весь город, сообщает администрация муниципалитета в Telegram-канале.

8:53

❗️ Гладков опроверг распространяемую информацию о заходе ДРГ Украины на территорию Журавлевки Белгородского района. Село находится под абсолютным контролем ВС РФ, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

8:47

Посольство РФ в Австралии считает поставку танков M1A1 Abrams Украине еще одним шагом Канберры на пути вовлечения в конфликт Запада и России. Соответствующее заявление сделал глава российской дипломатической миссии Алексей Павловский.

8:31

Взрывы раздались в Черкасской области Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН.

8:27

Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине, однако не будет передавать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus.

8:12

Япония предоставит Украине дополнительную военную помощь, заявил руководитель оборонного ведомства страны Гэн Накатани на встрече с главой МО Украины Рустемом Умеровым.

8:04

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны альянса отправить военных для пополнения рядов ВСУ.

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — сказал он.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 968-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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