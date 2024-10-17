У НАТО есть вопросы к «плану победы» Зеленского. Союзники ждут больше информации АР: НАТО ждет от Зеленского дополнительной информации о «плане победы»

Для вступления Украины в НАТО ее границы должны быть четко демаркированы, считают дипломаты Североатлантического альянса. Это необходимо во избежание разночтений, когда в силу вступает принцип коллективной обороны — статья 5 союзного договора. Пока же союзники ждут больше информации по «плану победы» Владимира Зеленского, который президент Украины представил накануне.

Границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем она получит возможность стать членом НАТО, сообщает Associated Press (АР) со ссылкой на дипломатов Североатлантического альянса. По их словам, такая мера необходима, чтобы не было разночтений относительно статьи 5 союзного договора (принцип коллективной обороны НАТО: нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов).

НАТО не продемонстрировало «никаких признаков готовности» пригласить Украину вступить в свои ряды в ближайшее время, утверждает АР. Союзники запросили у президента Владимира Зеленского дополнительную информацию о его «плане победы» по прекращению конфликта с Россией. План, который Зеленский представил в Верховной раде 16 октября, основан на просьбе к НАТО рассмотреть «ускоренную» заявку на членство, которую Украина подала два года назад.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался поддержать «план победы», заявив лишь, что он и союзники «принимают его к сведению».

Он не стал обсуждать, когда Украина может присоединиться к альянсу, но отметил, что она станет его членом.

«У плана много аспектов и много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за ним стоит, увидеть, что мы можем сделать, а что нет, — сказал Рютте. — Мы находимся в тесном контакте с союзниками, с Украиной, чтобы посмотреть, как мы можем предпринять следующие шаги».

Генсек НАТО отказался пояснить, что еще НАТО хочет знать, сказав журналистам: «Я не могу дать вам все сведения об этом».

По словам Рютте, сейчас необходимо сосредоточиться на оказании помощи Украине в возвращении территорий и укреплении ее позиций для любых будущих мирных переговоров.

В четверг, 17 октября, Владимир Зеленский должен объяснить элементы своего плана лидерам Евросоюза, большинство из которых также входят в состав НАТО.

«План победы»

В среду Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех секретных положений.

Официальное приглашение Украины в НАТО. При этом Зеленский признает, что полноценное принятие страны в альянс на данный момент невозможно.



Укрепление украинской обороны. В этот пункт Зеленский включил продолжение атак на российскую территорию.



Третий пункт в Киеве назвали «сдерживанием». В рамках него Украина хочет разместить на своей земле «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания» для защиты государства от любой потенциальной военной угрозы.



«Стратегический экономический потенциал». Украина предлагает другим государствам разрабатывать ее критические ресурсы: залежи урана, титана, лития, графита и других металлов на триллионы долларов.



В пятом пункте стратегии Зеленский предложил после завершения конфликта разместить украинскую армию в Европе вместо американских частей, чтобы укрепить общую оборону.

По словам Зеленского, если начать следовать его стратегии сейчас, боевые действия закончатся уже в 2025 году. В России инициативу раскритиковали, заявив, что украинский лидер «предлагает Западу воевать за Украину».

16 лет без НАТО

Будущее Украины в НАТО — вопрос, который альянс обдумывает уже 16 лет.

На саммите в Вашингтоне в июле 32 члена НАТО объявили, что Украина находится на «необратимом» пути к членству в альянсе. Однако мало что изменилось с тех пор, как лидеры НАТО пообещали Украине и Грузии в 2008 году, что «эти страны станут членами НАТО» в один прекрасный день.

Сейчас НАТО находится в режиме ожидания. В США в ноябре пройдут выборы президента, и власти сконцентрированы на них. А Германия по-прежнему обеспокоена возможностью втягивания в войну с Россией и возглавляет группу стран, выступающих против вступления Украины в НАТО до окончания конфликта.

В любом случае, заявили АР дипломаты НАТО, границы Украины должны быть четко обозначены до ее возможного вступления в альянс, чтобы не было никаких сомнений относительно того, когда вступит в силу гарантия по статье 5.