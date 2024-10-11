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Политика

ВС РФ сбили 10 ракет в небе над несколькими регионами. Военная операция, день 961-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 961-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны. Минэнерго Украины заявило, что в стране не смогут запустить заявленный президентом Зеленским один гигаватт мощности для генерации электроэнергии. МИД Украины призвал Туркменистан «арестовать» президента России Путина во время его визита в Ашхабад. Конференция по восстановлению Украины пройдет в Риме в июле 2025 года, сообщила премьер-министр Италии Мелони. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:53

Разведчики при штурме под Гродовкой захватили два украинских миномета КБА-48М1 и ударили из них по отступающим силам ВСУ, сообщили в Минобороны.

9:49

Средства РЭБ нейтрализовали четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Голубев.

9:34

ВСУ потеряли 125 бойцов и 21 беспилотник за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

9:27

Российские военные уничтожили с помощью ударных беспилотников спутниковые антенны связи Starlink на Каховском направлении, сообщили в Минобороны.

9:11

В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное».

9:08

Взрывы прогремели в Полтаве на Украине, сообщило агентство ТСН.

8:52

8:47

Самоходные гаубицы «Мста-С» Западной группировки ВС РФ уничтожили 120-миллиметровый миномет и сорвали ротацию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

8:35

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Риме в июле 2025 года, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

8:21

МИД Украины призвал Туркменистан арестовать президента России Владимира Путина во время его визита в Ашхабад. Ведомство выразило надежду, что власти Туркменистана уважают нормы международного права, в частности, решение Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест российского лидера.

8:17

До конца этого года на Украину завезут оборудование более чем на 1ГВт для генерации электроэнергии, однако ввести все мощности в эксплуатацию к окончанию 2024-го не удастся, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью «Forbes Украина».

8:04

❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 961-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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