ВС РФ сбили 10 ракет в небе над несколькими регионами. Военная операция, день 961-й

Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны. Минэнерго Украины заявило, что в стране не смогут запустить заявленный президентом Зеленским один гигаватт мощности для генерации электроэнергии. МИД Украины призвал Туркменистан «арестовать» президента России Путина во время его визита в Ашхабад. Конференция по восстановлению Украины пройдет в Риме в июле 2025 года, сообщила премьер-министр Италии Мелони. «Газета.Ru» ведет хронику событий.