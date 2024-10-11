ВС РФ сбили 10 ракет в небе над несколькими регионами. Военная операция, день 961-й

Разведчики при штурме под Гродовкой захватили два украинских миномета КБА-48М1 и ударили из них по отступающим силам ВСУ, сообщили в Минобороны.
Средства РЭБ нейтрализовали четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского в Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Голубев.
ВСУ потеряли 125 бойцов и 21 беспилотник за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Российские военные уничтожили с помощью ударных беспилотников спутниковые антенны связи Starlink на Каховском направлении, сообщили в Минобороны.
Самоходные гаубицы «Мста-С» Западной группировки ВС РФ уничтожили 120-миллиметровый миномет и сорвали ротацию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Конференция по восстановлению Украины пройдет в Риме в июле 2025 года, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
МИД Украины призвал Туркменистан арестовать президента России Владимира Путина во время его визита в Ашхабад. Ведомство выразило надежду, что власти Туркменистана уважают нормы международного права, в частности, решение Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест российского лидера.
До конца этого года на Украину завезут оборудование более чем на 1ГВт для генерации электроэнергии, однако ввести все мощности в эксплуатацию к окончанию 2024-го не удастся, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью «Forbes Украина».
❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны.