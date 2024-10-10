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Политика

ВС РФ сбили 92 украинских БПЛА в небе над Россией. Военная операция, день 960-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 960-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны. В Адыгее жителей поселка Родникового эвакуируют из-за возгорания, которое возникло после атаки беспилотников на регион, сообщил руководитель Адыгеи Кумпилов. Глава Чечни Кадыров предложил отправлять на СВО молодых людей республики, ведущих «аморальный образ жизни». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:32

Киев готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта на Украине без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС, пишет газета Corriere della Sera.

9:26

Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

9:11

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

9:07

Два БПЛА уничтожены в Миллеровском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.

8:51

Российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области, сообщил Алаудинов.

8:44

Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

8:38

Российские войска продвигаются вперед более чем на 10 участках в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

8:27

Нарушители законов в Чечне, в том числе правил дорожного движения, будут направлены в зону специальной военной операции, чтобы искупить свои нарушения и преступления, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

8:12

В Адыгее жителей поселка Родникового эвакуируют из-за возгорания, которое возникло после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов.

8:04

❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 960-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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