Киев готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта на Украине без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС, пишет газета Corriere della Sera.
Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Два БПЛА уничтожены в Миллеровском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.
Российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области, сообщил Алаудинов.
Российские войска продвигаются вперед более чем на 10 участках в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
Нарушители законов в Чечне, в том числе правил дорожного движения, будут направлены в зону специальной военной операции, чтобы искупить свои нарушения и преступления, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В Адыгее жителей поселка Родникового эвакуируют из-за возгорания, которое возникло после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов.
❗️ Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.