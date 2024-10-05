Таджикистан заявил о «нарушении прав» своих граждан в России. Что вызвало недовольство Душанбе? Премьер Таджикистана заявил о нарушении прав и свобод своих граждан в России

Граждане Таджикистана вынуждены проводить на границе России часы и даже дни в ожидании разрешения на въезд. Премьер-министр республики Кохир Расулзода заявил, что эта тенденция растет и вызывает озабоченность по поводу «нарушения прав» таджикских граждан. В ответ вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что все действия властей соответствуют закону и важны для обеспечения легальной миграции.

Все больше граждан Таджикистана сталкиваются с трудностями при попытке въезда в Россию. Им отказывают во въезде или депортируют под расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном.

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», — передает его слова ТАСС.

Ожидание на границе для въезда в Россию может занять как часы, так и дни, и среди задержанных оказываются даже члены официальных делегаций, студенты, дети и пожилые люди. При этом премьер обратил внимание на растущий интерес российских компаний к трудовым мигрантам из Таджикистана. Расулзода призвал к необходимости разработки эффективных решений для улучшения взаимопонимания между двумя странами.

России нужны легальные мигранты

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что России нужны трудовые ресурсы, однако их получение должно проходить в строгом соответствии с законом. Он отметил, что странам следует четко обозначить все меры, касающиеся обеспечения безопасности, чтобы понимать, кто и как приезжает.

«Мы будем работать по трудовым ресурсам, они (трудовые мигранты — прим. «Газеты.Ru») нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», — сказал он.

По словам Хуснуллина, обеим сторонам необходимо тщательно определить все меры, касающиеся обеспечения безопасности, чтобы четко понимать, кто и как пересекает границу, и обеспечить соответствующее содействие. Вице-премьер отметил, что все открытые вопросы будут решены в ближайшее время. В заключении он подчеркнул, что в России больше не будет нелегальной миграции и это следует четко понимать.

Последствия теракта

Весной 2024 года власти начали обсуждать возможность ужесточения миграционной политики. Это решение было принято после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который был совершен гражданами Таджикистана.

Непосредственно после теракта власти Таджикистана отметили отток мигрантов из России. Заместитель министра труда Шахноза Нодири сообщила, что это связано не только с жалобами на притеснения, но и с паническими настроениями граждан, многие из которых решили уехать.

Дошло до того, что в апреле МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева, чтобы выразить обеспокоенность по поводу отказов таджикским гражданам во въезде в Россию. В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что усиленные проверки на границах временные и не зависят от национальности, проводя их в рамках мер по профилактике терроризма. В свою очередь МИД Таджикистана посоветовал своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию.

Отток таджикских мигрантов продолжился и летом на фоне изменений в российском законодательстве.

Новые миграционные законопроекты

В октябре в Госдуму поступили пять законопроектов по вопросам миграции, которые планируется принять в течение месяца. В этих инициативах предлагается считать незаконное пребывание в стране отягчающим обстоятельством для преступлений, а организацию незаконной миграции — особо тяжким преступлением.

Также предусмотрены меры по блокировке сайтов с незаконными миграционными услугами, ужесточение наказаний за подделку документов и фиктивную регистрацию, а также запрет посредникам проводить экзамены на знание русского языка. В новом законопроекте предлагается повысить ответственность за подделку документов, вводя штрафы для юридических лиц в размере до 10 млн рублей. За фиктивную регистрацию и учет предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Наконец, еще один законопроект запрещает посредникам участие в экзаменах на знание русского языка для мигрантов, позволяя это делать только аккредитованным организациям. Это должно помочь избежать случаев, когда сертификаты выдавались без реальной проверки знаний.