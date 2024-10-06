Погиб воевавший за ВСУ Ильдар Дадин. Его именем с 2015 года в России называли статью УК Активист Дадин из «Сибирского батальона» убит «в бою на Харьковщине»

На Украине, предположительно, погиб российский оппозиционер Ильдар Дадин, вступивший в 2023 году в «Сибирский батальон». Он участвовал в протестах с 2011 года, отсидел в колонии, где жаловался на пытки. В честь него статья за нарушение правил митинга получила неформальное название «дадинской». Активист заявлял, что поддерживает ненасильственные методы сопротивления властям, но после начала СВО решил «убивать».

В Харьковской области, предположительно, погиб воевавший за Украину российский оппозиционер Ильдар Дадин, рассказала в соцсети X журналистка Ксения Ларина (признана в РФ иноагентом).

«Погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине», — написала она.

Дадин умер в городе Волчанске Харьковской области , ему было 42 года, уточняет Telegram-канал TrackANaziMerc. Других подтверждений этой информации нет. Последние трое суток Минобороны РФ сообщало об успешных ударах по противнику на Волчанском направлении. Согласно сводкам ведомства, в районе Волчанска и села Липцы обороняются 57-й мотопехотная бригада ВСУ и 13-я бригада нацгвардии Украины.

«Я против насилия, но должен убивать»

Дадин уехал из России после начала СВО, а летом 2023-го перебрался на Украину и присоединился к «Сибирскому батальону» (позиционируется как проукраинское подразделение добровольцев из России). При этом ранее подчеркивал, что выступает только за мирный протест против российских властей.

«Изначально я против причинения насилия каким-либо людям... <...> Если ты говоришь, что ты против убийств, поэтому не можешь взять в руки оружие, — это гнусное, лживое лицемерие, потому что своим бездействием ты позволяешь совершаться массовым убийствам», — объяснял свою новую позицию активист.

В знак солидарности с мирными протестами Дадин в армии взял себе позывной «Ганди». В августе 2023-го мужчина говорил, что еще только тренируется и ждет, «когда наконец» его отправят на фронт.

«Я должен убивать. В идеале я бы хотел брать в плен. Я всем это говорю, обычно меня за это не любят», — признавался россиянин.

Российская оппозиция поясняла, что в «Сибирском батальоне» состоят уроженцы Дальнего Востока России, которые не могут воевать в составе Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Последний отличается ультраправыми националистическими взглядами. Дадин отмечал, что по отцу он татарин, но сам не относит себя к какой-то нации и просто искал любой способ присоединиться к ВСУ.

«Не общаюсь с родными»

Дадин родился 14 апреля 1982 года в подмосковном городе Железнодорожном, до эмиграции жил там же. Он из многодетной семьи, у активиста остались два брата и сестра. Из-за своих политических взглядов оппозиционер отдалился от родственников.

«Когда я еще участвовал в мирных протестах за честные выборы с конца 2011 года, тогда уже у нас появились разногласия», — рассказывал Дадин.

После отъезда из России мужчина общался только с матерью, и то, по его словам, «очень редко», раз в несколько месяцев.

В молодости Дадин увлекался боксом, в 2002-2003 годах отслужил на флоте , в приграничных войсках. Говорил, что не хотел попасть под призыв, но дважды вылетал из института. В армии нанес себе увечья в знак протеста против дедовщины и был комиссован раньше срока. После службы работал охранником.

С 2011 года участвовал в протестах, стал первым человеком, осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга (из-за этого статью назвали «дадинской»). На сегодня по ней привлекали всего восемь человек. В 2015 году Дадина приговорили к трем годам колонии общего режима, позже суд сократил срок до 2,5 года.

Сидел в Карелии, жаловался на регулярные пытки. Говорил, что сотрудники ФСИН били его, топили в унитазе, подвешивали за наручники, угрожали изнасилованием. В 2017 году Верховный суд России освободил Дадина, после чего он отсудил у государства 2 млн 200 рублей компенсации за моральный вред.

После колонии оставался в России, потому что считал, что «не имеет права уезжать», пока в заключении остаются другие оппозиционеры. В конце марта 2022 года вылетел через Армению и Турцию в Польшу. Хотел сразу поехать на Украину, но задержался из-за бюрократических проволочек.

«То, что [как] я рассчитывал, [должно было] решиться за несколько дней, максимум месяц, растянулось до года. В это время я правильно оформлял польские документы, мне объяснили, что с польскими документами больше возможности попасть на Украину», — пояснял Дадин.