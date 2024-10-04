Излишняя медийность и конфликты с Зеленским. Буданову, Умерову и Сырскому грозит отставка «Forbes-Украина»: в Киеве обсуждают увольнение Сырского, Буданова и Умерова

В ближайшее время своих постов могут лишиться главком ВСУ Александр Сырский, начальник ГУР Кирилл Буданов* и министр обороны Рустем Умеров. По сведениям журналистов, у них произошел конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с другими коллегами. В ОП считают, что чиновники не справляются полноценно со своими обязанностями, поэтому ищут кандидатуры для замены.

Слишком популярный Буданов

Офис украинского президента Владимира Зеленского недоволен работой ключевых официальных лиц, пишет «Forbes-Украина». Кроме того, между начальником Главного управления разведки Кириллом (ГУР) Будановым и Зеленским произошел конфликт, поэтому место руководителя ГУР может занять глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. По словам источника издания, увольнение может произойти в ближайшие месяцы, однако окончательное решение все еще не принято. Кроме Зеленского, Буданов находится в «натянутых отношениях» с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и с главкомом ВСУ Александром Сырским. Помимо этого, украинскую администрацию якобы раздражает медийность главы ГУР .

«Ермаку не нравятся люди, имеющие медийный вес и поддержку партнеров», — говорится в статье.

Буданов публично говорит о конкретных сроках завершения украинского конфликта, что напрямую вредит Зеленскому. Также эту информацию негативно воспринимают украинцы. Источник добавил, что человеку, который занимается разведкой, странно иметь такую публичность.

Сырский же повздорил с Будановым, так как ГУР якобы не предоставляет ему данных разведки. Оказалось, что ведомство не стало принимать участие в операции вторжения в Курскую область, хотя раньше разведка активна сотрудничала с ВСУ. Также, предполагается, что украинская разведка хочет взять на себя новые обязанности, которые этому ведомству не свойственны, например, производство беспилотников. Более того, под контролем ведомства была компания «Спецтехноэкспорт», которую недавно обвинили в мошенничестве: сотрудники якобы срывали оборонные контракты, закупали оружие по завышенным ценам и не всегда выполняли свои обязательства вовремя. Сейчас государство пытается вернуть задолженность — около $20 млн .

Навел хаос в ведомстве

Глава Минобороны Рустам Умеров может потерять должность, так как не сумел навести порядок в закупках и наладить стабильную работу в военном ведомстве за год службы. Так, в украинском МО предложили объединить два агентства по закупке оружия и техники для ВСУ, хотя закупка уже сейчас идет с задержками. Производители жалуются, что не могут наладить работу с министерством из-за хаотичных госзакупок. Заключенные контракты приходится расторгать, финансирование пропадает, темпы производства падают, из-за чего некоторые компании вынуждены переезжать за границу.

Первый заместитель Умерова Иван Гаврилюк может стать кандидатом на пост, в том числе из-за своего недавнего назначения: Зеленский ввел Гаврилюка в состав ставки верховного главнокомандующего Украины, хотя до этого там не было замминистров. Также вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова называют кандидатом на пост.

Однако окончательное решение по отставке Умерова пока не принято, так как администрация украинского президента все еще ищет виновника хаоса в министерстве обороны.

Сырский выкрутился

Сырского планировали уволить еще летом. Более того, нескольких генералов собеседовали на его должность. Однако примерно в это время началась операция ВСУ в Курской области, поэтому кадровые перестановки решили отложить.

По данным «Forbes-Украина», Зеленский был недоволен Сырским, так как он «прохладно» относится к беспилотникам в ВСУ, а украинский лидер создал новый род войск — силы беспилотных систем. Генерала Вадима Сухаревского выбрали руководителем новой структуры, однако Сырский увидел в нем конкурента. При этом Сухаревский открыто говорил, что не планирует занимать должность главнокомандующего ВСУ. Между коллегами возник конфликт, в ходе которого начальником штаба нового войска назначили бывшего генерала ВМС Романа Гладкого. С Сухаревским никто этот вопрос не обсуждал. После этого между ним Сырским установились строго «рабочие» отношения.