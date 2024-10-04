Главком ВСУ Сырский отдал приказ усилить оборону в ДНР. Военная операция, день 954-й

Япония продолжит помощь Украине и санкции против России, заявил новый премьер-министр Сигэру Исиба в программной речи в парламенте.
Волонтеры Российского Красного Креста (РКК) по Курской области вместе с правоохранительными органами и правительством региона нашли более тысячи родственников, семьи которых потеряли их в момент вторжения ВСУ на территорию региона, сообщил ТАСС председатель областного отделения РКК Алексей Гапонов.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не допустит падения Украины в случае своей победы на выборах в ноябре.
Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы в Воронежской области, возникшее при падении беспилотника, было оперативно потушено сразу после прибытия пожарных. Предприятие не получило ущерба, пострадавших нет, сообщил губернатор.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ усилить оборону в восточной части ДНР, подконтрольной Украине, вскоре после того, как украинские военные сдали Угледар, сообщает Reuters.
Эффективность призыва по мобилизации на Украине низкая, военкомы берут взятки за освобождение от службы, сообщил неназванный одесский офицер-военком газете The Times.
По его словам, Одесская область — одна из худших в списке по выполнению плана мобилизации.
В подконтрольном Киеву Запорожье произошла серия взрывов, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
В Аннинском районе Воронежской области средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены украинские дроны, один из них упал на территории нефтебазы, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Произошло возгорание пустой цистерны, предварительно, пострадавших нет.
Средства за ночь сбили 18 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Ростовской областями и акваторией Азовского моря — Минобороны РФ