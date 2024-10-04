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Политика

Главком ВСУ Сырский отдал приказ усилить оборону в ДНР. Военная операция, день 954-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 954-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 18 беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Один из дронов упал на территории нефтебазы в Воронежской области. Reuters сообщает, что главком ВСУ Александр Сырский вскоре после того, как украинские военные сдали Угледар, приказал усилить оборону в восточной части ДНР, подконтрольной Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:58

Япония продолжит помощь Украине и санкции против России, заявил новый премьер-министр Сигэру Исиба в программной речи в парламенте.

8:46

Волонтеры Российского Красного Креста (РКК) по Курской области вместе с правоохранительными органами и правительством региона нашли более тысячи родственников, семьи которых потеряли их в момент вторжения ВСУ на территорию региона, сообщил ТАСС председатель областного отделения РКК Алексей Гапонов.

8:37

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не допустит падения Украины в случае своей победы на выборах в ноябре.

8:30

8:21

Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы в Воронежской области, возникшее при падении беспилотника, было оперативно потушено сразу после прибытия пожарных. Предприятие не получило ущерба, пострадавших нет, сообщил губернатор.

8:17

Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ усилить оборону в восточной части ДНР, подконтрольной Украине, вскоре после того, как украинские военные сдали Угледар, сообщает Reuters.

8:14

Эффективность призыва по мобилизации на Украине низкая, военкомы берут взятки за освобождение от службы, сообщил неназванный одесский офицер-военком газете The Times.

По его словам, Одесская область — одна из худших в списке по выполнению плана мобилизации.

8:11

В подконтрольном Киеву Запорожье произошла серия взрывов, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

8:09

В Аннинском районе Воронежской области средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены украинские дроны, один из них упал на территории нефтебазы, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Произошло возгорание пустой цистерны, предварительно, пострадавших нет.

8:04

Средства за ночь сбили 18 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Ростовской областями и акваторией Азовского моря — Минобороны РФ

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 954-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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