Главком ВСУ Сырский отдал приказ усилить оборону в ДНР. Военная операция, день 954-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 954-й день

Средства ПВО за ночь сбили 18 беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря. Один из дронов упал на территории нефтебазы в Воронежской области. Reuters сообщает, что главком ВСУ Александр Сырский вскоре после того, как украинские военные сдали Угледар, приказал усилить оборону в восточной части ДНР, подконтрольной Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.