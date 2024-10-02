«Не заслуживает ступить на нашу землю»: Израиль закрыл въезд генсеку ООН

Генсек ООН стал персоной нон грата в Израиле. Причина — он не выступает «однозначно» против Ирана, «Хезболлы» и ХАМАС, призывая к деэскалации все стороны. По мнению израильских властей, таким образом генсек поддерживает терроризм, а его пребывание на посту главы ООН запомнится как «пятно» на истории этой организации. Ранее генсек говорил, что исламисты напали на еврейское государство «не на пустом месте».

Израиль закрыл въезд генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и объявил его персоной нон грата, сообщил глава израильского МИД Исраэль Кац. Это первый случай, когда генсека этой организации признает нежелательной персоной какая-либо страна, отмечает газета «Исраэль Хайом» («Израиль сегодня»).

«Тот, кто не способен однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступить на землю Израиля», — заявил Кац..

Министр подчеркнул, что Гутерриш также не осудил нападение боевиков ХАМАС на приграничные территории Израиля в начале октября 2023 года. По мнению Каца, после той атаки ООН должна объявить ХАМАС террористической организацией, однако все еще не сделала этого.

«Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов, а теперь и головной корабль глобального терроризма — Иран, запомнится как пятно на истории ООН », — резюмировал Кац.

Он пообещал, что Израиль продолжит «защищать своих граждан, свой статус и свою честь с Гутерришем или без него».

Охладить напряжение между Кацем и Гутерришем пытался постпред Израиля в ООН Дани Данон, пишет «Исраэль хайом». Дипломат давно знаком с Гутерришем, однако в итоге из его усилий ничего не вышло.

«Гутерриш отверг посреднические попытки и продолжил враждебную Израилю линию», — указало издание.

В итоге израильский МИД пошел на «беспрецедентный шаг». Объявление генсека персоной нон грата означает объявление войны ООН, сообщил газете анонимный бывший дипломат Израиля.

«Это редкий и крайне жесткий шаг... Даже в мрачной истории отношений Израиля с ООН такого еще никогда не случалось», — обратил внимание источник.

На демарш Израиля уже однозначно отреагировала Франция, которая заявила, что «полностью поддерживает» Гутерриша. Сам Иран 2 октября обратился к Совбезу ООН и потребовал, чтобы организация «срочно и решительно» вмешалась в происходящее и остановила «продолжающуюся агрессию Израиля».

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объявление Гуттериша персоной нон грата делу мира не поможет.

«Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон», — отметила она.

«Нападения не на пустом месте»: как Гутерриш реагировал на атаки по Израилю

Иран вечером 1 октября выпустил по Израилю, по разным оценкам, от 200 до более 400 ракет. ЦАХАЛ признал, что не смог сбить все цели, и были «попадания». Известно об одной жертве, погиб палестинец в секторе Газа . Свой удар Тегеран назвал местью за убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала иранского КСИР Аббаса Нилфорушана. Генсек ООН после этого не осудил какую-то конкретную страну, выступив в целом против расширения конфликта.

«Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта, где происходит одна эскалация за другой. Это должно прекратиться. Нам, безусловно, необходимо прекращение огня», — написал Гутерриш в соцсети X.

Таким образом генсек не обозначил прямо виновников этих «эскалацией» (в чем Израиль и Иран обвиняют друг друга). Постпред Израиля при ООН Данон назвал такой подход оторванным от реальности. Одновременно ООН выступает категорически против израильских ударов по Ливану, где еврейское государство воюет против группировки «Хезболла».

Что касается октябрьского нападения ХАМАС на Израиль, Гутерриш призывал вспомнить, что оно «произошло не на пустом месте». Тогда боевики убили 1,2 тыс. человек , включая женщин и маленьких детей, и захватили больше двух сотен заложников. Некоторых жертв пытали, насиловали и сжигали заживо.

«Я однозначно осудил страшные и беспрецедентные акты террора, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября. Ничто не может оправдать убийств <...>Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», — заявил генсек ООН.