«Земля в обмен на членство в НАТО»: Украина обсуждает с Западом компромиссы по миру с Россией FT: украинские военные на передовой высказываются за переговоры с РФ

FT со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что власти Украины показывают готовность обсуждать прекращение огня и территориальные уступки, чтобы урегулировать конфликт c Россией. По данным издания, новый глава МИД страны Андрей Сибига на встречах с западными коллегами обсуждал потенциальные компромиссные решения. При этом FT отмечает, что главной целью Киева все еще остается вступление в НАТО. На Западе считают, что «земля в обмен на членство» — единственная возможность завершить боевые действия.

Киев сменил риторику и в большей степени готов обсуждать возможность прекращения огня и территориальных уступок для урегулирования конфликта, сообщила газета Financial Times (FT).

Издание подчеркнуло, что многие европейские дипломаты, присутствовавшие на прошедшей Генассамблее ООН, отметили ощутимые изменения в тоне и содержании дискуссий вокруг потенциального урегулирования. По их словам,

украинские чиновники показывают всю большую открытость к обсуждению прекращения огня, в том числе пока российские войска остаются на бывших территориях Украины.

Как сообщает FT, новый глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе своего визита в США использовал встречи с западными коллегами, чтобы обсудить потенциальные компромиссные решения. Кроме этого, газета пишет, что Сибига занял более прагматичную позицию в вопросе территориальных уступок, в отличие от своего предшественника Дмитрия Кулебы.

«Мы все более открыто говорим о том, как это (конфликт. — «Газета.Ru») закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение», — сказал в разговоре с Financial Times один из дипломатов.

При этом источник издания назвал изменения позиции Киева серьезными, так как еще полгода назад подобные разговоры были для Украины табу.

Переговоры поддерживают военные

Одновременно с этим, пишет FT, за проведение переговоров с Россией высказываются бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на передовой. Когда-то воодушевленные надеждами на возвращение территорий солдаты на фронте теперь рассчитывают на мирное урегулирование конфликта, чтобы положить ему конец.

«Сейчас я за переговоры», — заявил газете командир на восточном фронте по имени Юрий. Он добавил, что обеспокоен тем, что его сын может провести большую часть жизни в боях и что его внук «однажды может унаследовать бесконечный конфликт».

Что касается мирных жителей, то, по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) летом 2024 года, 57% украинцев выступают за переговоры. В 2023-м этот показатель составлял 33%.

При этом другой опрос показывает, что 55% украинцев не согласны на какие-либо территориальные уступки в пользу России. Однако этот показатель, как пишет FT, значительно сократился по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 87%.

Данные этого опроса также показывают, что граждане Украине, выступающие против территориальных уступок, могут быть открыты к компромиссу, при котором в обмен на членство страны в НАТО Россия сохранит фактический контроль над занятыми ей областями. При этом принятие Украиной любой сделки, которое позволит РФ остаться в регионах, будет зависеть от получения значимых гарантий безопасности со стороны Запада. Для Киева это означает только одно — вступление в НАТО, отмечает издание.

Об этом же заявил газете неназванный украинский чиновник. По его словам, Украине важны именно настоящие гарантии безопасности, иначе сделка не положит конец конфликту, а только спровоцирует новый. Источник из числа высокопоставленных западных чиновников также подтвердил, что речь идет о территориальных уступка в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс.

«Земля в обмен на членство [в НАТО] — единственная возможность [урегулировать конфликт], все это знают. Никто не скажет этого вслух... но это единственная стратегия, которая у нас есть», — сказал он.

Членство в НАТО

СМИ ранее сообщали, что запрос на скорейшее членство Украины в НАТО содержится в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, как пишет FT, американские чиновники не были впечатлены предложениями украинского лидера.

«Это не был триумф. Это не была катастрофа. Было бы наивно ожидать аплодисментов, которые мы получили два года назад (имеется в виду выступление Владимира Зеленского перед конгрессом США в декабре 2022 года)», — заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник, комментируя недавний визит Зеленского в США.

При этом советник, который помогал готовить «план победы», рассказал Financial Times, что у Зеленского не было другого выбора, кроме как снова показать свою настойчивость в вопросе о членстве Украины в НАТО, так как все остальное было бы воспринято как «отступление от вопроса западных гарантий безопасности, которые украинцы считают незаменимыми».

Вступление в Североатлантический альянс все еще остается ключевой целью Киева, пишет газета. Одновременно с этим немногие из членов НАТО считают, что это возможно без полного прекращения огня и проведения четкой границы, которая бы определяла, к какой части территории Украины будет применяться положение альянса о взаимной обороне. Некоторые участники объединения предлагают принять страну в НАТО по модели Западной Германии (она присоединилась к НАТО в мае 1955 года, за 35 лет до объединения Германии).

«Западногерманская модель набирает обороты, особенно в Белом доме, который был настроен наиболее скептически по отношению к членству [Украины] в НАТО»,

— заявил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро. Он подчеркнул, что это не понравилось бы Москве, но могло бы стать неким начальным шагом к компромиссу.

При этом Financial Times также отмечает, что такое решение вряд ли придется по вкусу и США, так как оно потребовало бы масштабного развертывания сил со стороны Штатов и их партнеров.

«Вопрос заключается в том, захотят ли европейские державы взять на себя большую часть бремени», — пишет издание.

Однако на Украине сомневаются, что Россия согласится на такой шаг. В то же время, по словам высокопоставленного украинского чиновника, что-то, кроме полноправного членства страны в НАТО, вряд ли положит конец конфликту.

«Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение», — заявил он.

Впрочем, как сообщил FT западный чиновник, знакомый с ходом переговоров Киева и Вашингтона, предварительные признаки указывают на то, что президент США Джо Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года.

Одновременно с этим, по данным газеты, Зеленский продолжит просить американские власти снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории России. Ведь он действительно верит, что это поможет изменить ход конфликта и усадить Москву за стол переговоров.