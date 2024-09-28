«На грани большой войны»: как мир отреагировал на убийство лидера «Хезболлы»

Неожиданное убийство Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Иран обвинил в организации удара США и пообещал еще больше усилить борьбу с еврейским государством. Сами США гибель Насраллы приветствовали, назвав ее «мерой справедливости». Россия со своей стороны осудила Израиль и предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке. Как политики реагируют на уничтожение верхушки «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Реакция России

Россия осуждает Израиль за убийство главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, заявило на российское министерство иностранных дел.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность <...> Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию», — возмутился МИД.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что обеспокоен «ставшей почти обыденной практикой политических убийств». По его словам, на сессии ГА обсуждалась «ситуация с попытками вовлечь Иран, с тем, чтобы спровоцировать совсем уже большую войну на Ближнем Востоке».

О приближении такой войны министр говорил и на заседании 27 сентября.

«Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кто-то очень хочет <...> Необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля», — высказался тогда Лавров, назвав Ливан дружественной России страной и осудив нарушение его суверенитета со стороны Израиля. Кроме того, глава МИД обвинил США помощи ЦАХАЛ, подчеркнув, что без поддержки Вашингтона «конфликт может быть прекращен быстро и эффективно».

28 сентября, после подтверждения гибели Насраллы, Лавров упрекнул Вашингтон в стремлении «монополизировать посреднические усилия» на Ближнем Востоке, а Израиль — в попытках создать повод для прямого вступления США в боевые действия в регионе. Россия же, по заявлению министра, «выступает за спасение жизней людей», не думая о «влиянии на какие-то позиции», и будет работать над недопущением распространения конфликта на другие страны.

Российский МИД также раскритиковал Израиль за жертвы среди мирного населения Ливана и обвинил его в неизбирательных атаках. ЦАХАЛ со своей стороны отмечал, что ливанские боевики специально размещают военные объекты под жилыми зданиями. Именно так был спрятан и подземный штаб, в котором Израиль одним ударом противобункерных бомб уничтожил всю верхушку «Хезболлы».

«В результате были полностью разрушены жилые здания, которые буквально сровняли с землей. Ранения получили десятки мирных жителей. Точное число погибших еще предстоит установить», — обратил внимание МИД России.

По последней информации, в Бейруте при израильских ударах погибли 11 человек, пострадали более сотни. Разбор завалов продолжается, Израиль между тем наносит новые удары по столице.

По мнению Лаврова, «путь войны» не поможет Израилю добиться собственной безопасности. Он призвал ЦАХАЛ остановить боевые действия. Сами израильские власти пояснили, что обезглавили верхушку «Хезболлы» для этого, чтобы не начинать наземное вторжение в Ливан и не вступать в прямую войну с главным союзником группировки — Ираном.

Кто еще осудил Израиль

К прекращению огня ЦАХАЛ также призвали Китай и Турция. Министр иностранных дел Китая Ван И сказал на Генассамблее ООН, что мир — это «самое ценное, что есть сегодня».

«В Ливане снова начались боевые действия, но сила не заменит справедливость. Не должно быть никаких задержек в достижении всеобъемлющего прекращения огня <...> Даже один шанс надежды на мир — достаточная причина не сдаваться. Малейший такой шанс заслуживает стократных усилий», — подчеркнул Ван И.

По мнению Reuters, Китай подобными заявлениями стремиться занять роль главного миротворца, сместив с нее США.

Что касается Турции, соответствующее заявление сделал президент государства Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X. Он сообщил, что Ливан стал целью израильской политики «геноцида, оккупации и вторжения», и обвинил правительство Израиля в «безрассудных» действиях. Виноваты и союзники Израиля (то есть США), которые снабжают ЦАХАЛ оружием для «бойни», подчеркнул президент.

«Это бросает вызов всему человечеству, человеческим ценностям и международному праву», — резюмировал Эрдоган и попросил мусульманский мир в этой ситуации продемонстрировать более решительную позицию.

Резкими заявлениями, предсказуемо, отметились и Иран с Ираком. Власти первого подчеркнули, что продолжат дело Насраллы, несмотря на его гибель. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что смерть ливанского лидера «только больше усилит сопротивление», а вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф предрек Израилю уничтожение.

«Несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления, особенно Хасана Насруллы, уничтожит сионистский режим», — пригрозил вице-президент.

Иран обвинил США в организации убийства Насраллы. Белый дом после удара сообщал о полном неведении насчет этой операции.

«Приказ об этом террористическом акте был отдан из Нью-Йорка», — заявил иранский президент.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани в свою очередь назвал израильскую бомбардировку южного Бейрута «позорным нападением» и «преступлением, которое показывает, что сионистское образование перешло все красные линии».

Реакция США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден счел убийство Насраллы «справедливым»: по его словам, «Хезболла» ответственна за «убийства сотен американцев за четыре десятилетия террора».

«Его смерть в результате израильского авиаудара — это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», — заявил американский лидер.

Пентагон также поддержал уничтожении верхушки «Хезболлы». США считают группировку террористической и с их точки зрения у Израиля есть право защищаться.

«Министр [обороны США Ллойд Остин] выразил полную поддержку праву Израиля защищать себя и свой народ от поддерживаемых Ираном террористических групп», — говорится в пресс-релизе Пентагона.

Остин сообщил об этом в двух телефонных разговорах с израильским коллегой Йоавом Галлантом, они созванивались после убийства верхушки «Хезболлы». Американский министр добавил, что США «полны решимости» не позволить Ирану с союзниками как-то «использовать ситуацию» или углубить конфликт.

Первоначальная реакция внутри Белого дома также была положительной, пишет американское издание Politico со ссылкой на источники. В то же время США готовятся к возможной эскалации и внимательно следят за Ираном в поисках «любых признаков», что тот готов напрямую вмешаться в конфликт.

«Израиль сделал этот шаг несмотря на то, что США неоднократно просили проявить сдержанность в отношении «Хезболлы» <...> Теперь администрации [президента США Джо] Байдена придется решить, менять ли тактику», — резюмирует издание.