На месте израильского удара в Бейруте, Ливан, 27 сентября 2024 года

Израиль ударил по главному штабу «Хезболлы» в Ливане. Целью ЦАХАЛ был генсек шиитского движения Насралла Пентагон не называет эскалацией удар Израиля по Бейруту и проводит оценку

ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью Тель-Авива был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. Источники американских СМИ утверждают, что Насралла мог быть в здании, по которому пришелся удар, однако собеседник Al-Arabiya назвал операцию неудачной. В результате удара, по данным Минздрава Ливана, погибли два человека, еще более 70 пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Удар по Бейруту

ВВС Израиля нанесли авиаудар по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари на экстренном брифинге. По его словам, штаб расположен под жилыми домами в центральной части района Дахия.

«ЦАХАЛ только что осуществил точечный удар по штаб-квартире террористической организации «Хезболла». Этот объект был построен специально под жилыми зданиями в центре Дахии», — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Армия Израиля проверяет, находился ли генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла в штабе во время удара.

Как пишет Axios со ссылкой на сообщение неназванного представителя властей Израиля, Насралла был целью ЦАХАЛ из-за его отказа прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Другой собеседник издания из числа израильских чиновников рассказал, что план по устранению Насраллы обсуждали в прошедшую среду, до того, как израильский премьер Биньямин Нетаньяху вылетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Еще один неназванный собеседник Axios считает, что Насралла был в здании, по которому пришелся удар ЦАХАЛ, и ему будет нелегко выбраться оттуда живым.

По информации телеканал Al-Arabiya, операция ЦАХАЛ по устранению генсека «Хезболлы» оказалась неудачной.

В то же время газета The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников сообщает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи созвал экстренное заседание высшего совета национальной безопасности страны после удара ЦАХАЛ по Бейруту, в результате которого мог пострадать Насралла.

Что происходит в Бейруте

Как сообщили в центре экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана, более 70 человек пострадали и двое, по предварительным данным, погибли в результате массированного удара израильских войск по Бейруту.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами домов, которые получили повреждения из-за атаки, еще могут оставаться люди.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования ливанскому народу и сообщил, что правительство страны примет меры в связи с ударом ЦАХАЛ по подземному штабу «Хезболлах» на юге Бейрута.

Нетаньяху и Пентагон

Нетаньяху решил сократить свой визит в США из-за ситуации в Ливане. Первоначально предполагалось, что премьер останется в США до вечера субботы, 28 сентября.

Как заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, США не располагают деталями новой атаки Израиля по Бейруту и не знали о готовящемся ударе по штаб-квартире «Хезболлы».

«Мы не получали заблаговременного уведомления [от Израиля] о намерении провести данную операцию», — отметила она.

Сингх подчеркнула, что министр обороны США Ллойд Остин говорил по телефону с израильским коллегой в тот момент, когда операция «была уже в разгаре». Она выразила позицию, согласно которой наступательная операция израильских ВС «не станет правильным шагом».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в Совбезе ООН, что Ближний Восток на сегодняшний день снова находится на грани большой войны, которую «кое-кто очень и очень хочет». По его мнению, спираль насилия перенеслась далеко за пределы зоны арабо-израильского конфликта.