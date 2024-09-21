На Украине может смениться руководство Минобороны и Главного управления разведки «Страна.ua»: министр обороны Украины Умеров и глава ГУР Буданов уйдут в отставку

Министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов* могут быть уволены в ближайшее время, сообщают украинские СМИ. По их информации, ГУР может возглавить бывший заместитель Буданова Олег Иващенко, руководящий Службой внешней разведки, а на его место перейдет Умеров. Источники связывают возможные отставки с главой офиса президента Андреем Ермаком.

В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), сообщают источники украинского издания «Страна».

По их словам, «ходят слухи», что ГУР может возглавить глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, бывший заместитель Буданова. А Умерова могут назначить главой разведки вместо Иващенко.

«Вопрос о том, кто займет место Умерова, пока остается открытым», — добавил один из собеседников «Страны».

Накануне Умеров уволил двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. По информации источников «Украинской правды» и издания «Бабель», это было сделано без согласования с главой ГУР. Один из собеседников «Бабеля», близкий к ситуации, считает, что за таким решением стоит сам Буданов. По мнению другого источника, такое решение было принято в офисе президента Украины Владимира Зеленского с целью ослабить главу ГУР.

Версию о намерении ослабить Буданова подтвердили источники «Страны»: якобы у него плохие отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком, который, как считается, имеет большое влияние на Зеленского.

«Решение было принято еще на прошлой неделе. Дело в том, что между Будановым и Ермаком существует серьезное напряжение. Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», — утверждает источник.

Чем известен Умеров

Рустем Умеров возглавил Минобороны Украины в сентябре 2023 года, сменив Алексея Резникова, занимавшего эту должность с ноября 2021-го. В 41 год Умеров стал самым молодым министром обороны Украины. До этого он в течение года руководил Фондом госимущества Украины, а в 2019–2022 годах был депутатом Верховной рады от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Весной 2022 года Умеров входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле.

Умеров этнический крымский татарин и мусульманин. Он считается человеком с хорошими контактами в Турции, с ним напрямую общался президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Похоже, что в команде Зеленского Умеров неофициально отвечает за переговоры с представителями мусульманского мира», — говорили о нем при назначении два года назад.

Чем известен Буданов

Кирилл Буданов возглавляет Главное управление разведки Украины с августа 2020 года. С 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе, был несколько раз ранен. После перевода в Киев на штабные должности в ГУР занимался подготовкой диверсионных акций.

Информация о деятельности Буданова в 2018–2020 годах засекречена, украинские СМИ пишут, что он «находился на специальной работе». В 2020 году Буданова назначили заместителем директора департамента службы внешней разведки, а 5 августа Зеленский назначил его начальником ГУР.

21 апреля 2023 года Буданов был заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года.

ФСБ называла его организатором взрыва грузовика, в результате которого погибли несколько человек, а сам мост был серьезно поврежден. 14 декабря того же года Буданов был объявлен МВД РФ в розыск, а 7 февраля 2024-го Росфинмониторинг включил главу ГУР в перечень террористов и экстремистов.