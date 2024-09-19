Зеленский объявил о готовности «плана победы» Украины. Какие пункты он в себя включает? Зеленский сообщил, что ключевые составляющие плана победы Украины уже определены

Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Украины. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ключевые детали определены, и теперь важна решимость в реализации. По данным СМИ, план может включать заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разработанный «план победы» Украины полностью готов. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что все важнейшие детали и ключевые аспекты плана уже полностью определены.

«Самое главное теперь — решимость реализовать», — заключил он.

Зеленский уже упоминал о «плане победы» Украины, однако деталей он никогда не раскрывал. В начале сентября он обозначил ключевые элементы плана следующим образом: «четыре, которые необходимы в данный момент, и один, который понадобится после войны». По его словам, операция ВСУ в Курской области является частью этого плана.

Зеленский сообщал, что план будет представлен президенту США Джо Байдену, вице-президенту Камале Харрис, кандидату в президенты Дональду Трампу и конгрессу.

Что известно о плане

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, «план победы» Владимира Зеленского включает в себя несколько ключевых направлений — военный пакет, а также меры политического, экономического и дипломатического давления на Россию. Конкретных деталей Подоляк не раскрыл.

Однако в беседе с «РБК-Украина» он рассказал, что этот план представляет собой не набор предложений, а «четкое понимание современного военного конфликта», включая «необходимые инструменты, их количество и стоимость» для достижения «правильного» завершения конфликта.

Подоляк отметил, что военный пакет должен быть структурирован с учетом текущих боевых действий и анализа ситуации в Курской области, связанного с использованием украинского вооружения. Он добавил, что «экономические стимулы» плана включают в себя увеличение инвестиций в военное производство на Украине и «аудит санкций» против России.

Заморозка конфликта и вступление в НАТО

Конкретные детали плана со ссылкой на источники сообщали СМИ. Так, немецкий таблоид Bild писал, что план якобы включает возможность заморозки конфликта на некоторых участках фронта.

Также в материале утверждалось, что украинский лидер планирует в рамках этого плана обратиться к Байдену с просьбой о снятии запрета на использование западного дальнобойного оружия для ударов по территории России.

В Киеве опровергли эти данные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена продолжать выполнение целей специальной военной операции, несмотря на заявления украинских властей о наличии «плана победы».

Еще одним ключевым элементом «плана победы» Зеленского является вступление Украины в НАТО, писала французская Le Monde.

Зеленский рассчитывает, что президент США Джо Байден пригласит Украину вступить в НАТО до окончания своего срока в Белом доме.

Российские власти неоднократно заявляли, что не отказываются от переговоров. Однако после атаки на Курскую область Владимир Путин заявил, что прежде всего необходимо «разобраться с бандитами, которые проникли на территорию Российской Федерации». Комментируя использование дальнобойного западного оружия, Путин подчеркивал, что удары по России с его помощью будут рассматриваться как участие НАТО, США и европейских стран в конфликте с Россией.