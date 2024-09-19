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Политика

Алаудинов сообщил о возращении двух курских сел. Военная операция, день 939-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 939-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Взрыв произошел в Харькове. Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Курской и Белгородской областями. По данным ТАСС, ВСУ практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Покровском. Владимир Зеленский сообщил, что «план победы» Украины полностью готов. Как пишут СМИ, он может включать заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:50

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.

8:41

Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое может быть причастно к «грубому нарушению прав человека». Об этом говорится в отчете о надзоре за помощью Киеву в сфере безопасности, опубликованном офисом генерального инспектора Минобороны США.

Также в документе отмечается, что сотрудники Пентагона, обучавшие это подразделение, «могли злоупотребить выделенными средствами». О каком конкретно подразделении и о каком нарушении прав человека идет речь, в отчете не указано.

8:33

Владимир Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

8:26

Российские военные зачистили и взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

8:20

Владимир Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Украины. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ключевые детали определены, и теперь важна решимость в реализации. По данным СМИ, план может включать заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года.

8:18

ВСУ практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

8:15

8:12

Следующий саммит по урегулированию конфликта на Украине должен проходить с участием России, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой в Братиславе.

8:10

Взрыв произошел в Харькове, сообщило украинское издание «Общественное».

8:07

Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с Владимиром Зеленским во время его визита в США.

8:03

Средства ПВО за ночь сбили два беспилотника над Курской областью и один над Белгородской — Минобороны РФ

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 939-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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