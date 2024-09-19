Алаудинов сообщил о возращении двух курских сел. Военная операция, день 939-й

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.
Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое может быть причастно к «грубому нарушению прав человека». Об этом говорится в отчете о надзоре за помощью Киеву в сфере безопасности, опубликованном офисом генерального инспектора Минобороны США.
Также в документе отмечается, что сотрудники Пентагона, обучавшие это подразделение, «могли злоупотребить выделенными средствами». О каком конкретно подразделении и о каком нарушении прав человека идет речь, в отчете не указано.
Владимир Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Российские военные зачистили и взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Владимир Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Украины. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ключевые детали определены, и теперь важна решимость в реализации. По данным СМИ, план может включать заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года.
ВСУ практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Следующий саммит по урегулированию конфликта на Украине должен проходить с участием России, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой в Братиславе.
Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с Владимиром Зеленским во время его визита в США.
Средства ПВО за ночь сбили два беспилотника над Курской областью и один над Белгородской — Минобороны РФ