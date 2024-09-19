Алаудинов сообщил о возращении двух курских сел. Военная операция, день 939-й

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Пентагон тренировал подразделение ВСУ, которое может быть причастно к «грубому нарушению прав человека». Об этом говорится в отчете о надзоре за помощью Киеву в сфере безопасности, опубликованном офисом генерального инспектора Минобороны США.

Также в документе отмечается, что сотрудники Пентагона, обучавшие это подразделение, «могли злоупотребить выделенными средствами». О каком конкретно подразделении и о каком нарушении прав человека идет речь, в отчете не указано.