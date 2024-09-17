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Политика

СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора. Военная операция на Украине, день 937-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 937-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
За ночь средства ПВО сбили 15 украинских БПЛА над территорией Брянской и один над территорией Курской области, заявили в Минобороны РФ. Российские военные закрепляются в Борках Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что получил повестку от СБУ на русском языке. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:42

Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской) заблокировала на своих платформах аккаунты ряда российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом сообщает телеканал NBC.

08:36

Расчеты ПВО группировки войск «Центр» уничтожили гексакоптер ВСУ типа «Баба-яга» на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

08:22

Украинские силы ПВО за ночь сбили 34 дрона из 51, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

08:06

Служба безопасности Украины вызвала на допрос губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Чиновник выложил фотографию документа в Telegram.

«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции. Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — написал Филимонов.

08:09

Российские военные закрепляются в Борках Курской области, сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

08:04

За ночь средства ПВО сбили 15 украинских БПЛА над территорией Брянской и один над территорией Курской области, заявили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 937-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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