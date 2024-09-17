СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора. Военная операция на Украине, день 937-й

Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской) заблокировала на своих платформах аккаунты ряда российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом сообщает телеканал NBC.
Расчеты ПВО группировки войск «Центр» уничтожили гексакоптер ВСУ типа «Баба-яга» на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Служба безопасности Украины вызвала на допрос губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Чиновник выложил фотографию документа в Telegram.
«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции. Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — написал Филимонов.
Российские военные закрепляются в Борках Курской области, сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
За ночь средства ПВО сбили 15 украинских БПЛА над территорией Брянской и один над территорией Курской области, заявили в Минобороны РФ.