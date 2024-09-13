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Политика

Над Россией сбили 20 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 933-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 933-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников в регионах России, сообщило Минобороны РФ. Вторжение украинских войск в Курскую область произошло при поддержке Запада и вывело конфликт на новый уровень, заявил замглавы МО РФ Фомин. Депутат Госдумы Колесник предложил провести в России показательные испытания ядерного оружия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:05

Дроны с боеприпасами, начиненными сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита, начали применять ВСУ в зоне спецоперации. Как рассказал ТАСС представитель силовых структур, российские военные научились противостоять их воздействию.

8:52

Восемь противолодочных самолетов морской авиации Тихоокеанского флота на учениях «Океан-2024» отработали групповой поиск подводных лодок условного противника, сообщили в Минобороны РФ.

8:49

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин на Сяншаньском форуме заявил:

Апробированный на Украине военный опыт США с небольшими изменениями переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион;

Вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено при всеобъемлющей поддержке западных стран;

Российское оружие в полной мере доказало свою эффективность в боевых условиях в ходе спецоперации;

Атака Израиля на здание консульства Ирана в Дамаске при полном попустительстве США стала примером попрания норм международного права.

8:34

Несколько тысяч мирных граждан признаны потерпевшими по делу о вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом ТАСС рассказал представитель военных следственных органов.

8:27

Многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного оружия, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он допустил, что России, возможно, стоило бы произвести испытания этого оружия, чтобы напомнить миру о страшной угрозе.

8:11

После вторжения ВС Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

8:04

❗️ Российские средства ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников в регионах страны: восемь – в Брянской области, четыре – в Белгородской, три – в Курской, по два – в Смоленской и Орловской, один – в Калужской, сообщает Минобороны РФ.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 933-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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