Над Россией сбили 20 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 933-й

8:04

❗️ Российские средства ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников в регионах страны: восемь – в Брянской области, четыре – в Белгородской, три – в Курской, по два – в Смоленской и Орловской, один – в Калужской, сообщает Минобороны РФ.