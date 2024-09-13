Дроны с боеприпасами, начиненными сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита, начали применять ВСУ в зоне спецоперации. Как рассказал ТАСС представитель силовых структур, российские военные научились противостоять их воздействию.
Восемь противолодочных самолетов морской авиации Тихоокеанского флота на учениях «Океан-2024» отработали групповой поиск подводных лодок условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин на Сяншаньском форуме заявил:
Апробированный на Украине военный опыт США с небольшими изменениями переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион;
Вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено при всеобъемлющей поддержке западных стран;
Российское оружие в полной мере доказало свою эффективность в боевых условиях в ходе спецоперации;
Атака Израиля на здание консульства Ирана в Дамаске при полном попустительстве США стала примером попрания норм международного права.
Несколько тысяч мирных граждан признаны потерпевшими по делу о вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом ТАСС рассказал представитель военных следственных органов.
Многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного оружия, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он допустил, что России, возможно, стоило бы произвести испытания этого оружия, чтобы напомнить миру о страшной угрозе.
После вторжения ВС Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
❗️ Российские средства ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников в регионах страны: восемь – в Брянской области, четыре – в Белгородской, три – в Курской, по два – в Смоленской и Орловской, один – в Калужской, сообщает Минобороны РФ.