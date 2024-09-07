Военная операция на Украине, день 927-й

08:27

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется в ближайшие недели лично встретиться с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«С нетерпением жду личной встречи с ним в ближайшие недели», — написал глава американского Госдепа в соцсети Х.

Он отметил, что Сибига является его «давним партнером», выразив уверенность в том, что они «продолжат хорошую работу и тесное сотрудничество, налаженное его предшественником».