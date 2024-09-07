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Политика

Военная операция на Украине, день 927-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 927-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Два дрона сбито над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. В Воронежской области из-за сбитого беспилотника возникло возгорание в Острогожском районе, вызвавшее детонацию взрывоопасных объектов, заявил губернатор Александр Гусев. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется лично встретиться с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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08:27

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется в ближайшие недели лично встретиться с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«С нетерпением жду личной встречи с ним в ближайшие недели», — написал глава американского Госдепа в соцсети Х.

Он отметил, что Сибига является его «давним партнером», выразив уверенность в том, что они «продолжат хорошую работу и тесное сотрудничество, налаженное его предшественником».

08:15

В Воронежской области из-за сбитого беспилотника возникло возгорание в Острогожском районе, вызвавшее детонацию взрывоопасных объектов, заявил губернатор Александр Гусев.

08:07

Два дрона сбито над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 927-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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