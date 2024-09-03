Киев грозит Монголии наказанием за визит Путина. Военная операция на Украине, день 923-й

Солдаты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Промышленное предприятие получило повреждения в городе Днепре на востоке Украины, написал глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
Китай и ЮАР в ходе переговоров в Пекине пришли к выводу, что украинский конфликт нужно решать с помощью мирных переговоров:
«Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса».
Также страны призвали стороны конфликта не допускать расширения поля боя, эскалации военных действий и не подливать масла в огонь.
The Economist пишет, что президент Украины Владимир Зеленский попытается в последний раз получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь территории России. Он намерен обратиться с этой просьбой к президенту США Джо Байдену в Нью-Йорке на предстоящей неделе.
⚡️По данным SHOT, в больнице умерла 40-летняя жительница Саратова, в чью квартиру залетел украинский беспилотник. Все это время она была в состоянии клинической смерти. Врачи провели несколько операций, но не смогли спасти женщину.