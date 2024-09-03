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Политика

Киев грозит Монголии наказанием за визит Путина. Военная операция на Украине, день 923-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 923-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Над Брянской и Калужской областями уничтожили два украинских беспилотника. МИД Украины назвал «тяжелым ударом» визит Путина в Монголию. Китай и ЮАР заявили, что украинский конфликт должен разрешиться путем переговоров. The Economist выяснил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен в последний раз обратиться к Джо Байдену, чтобы получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь территории России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:31

Солдаты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

08:26

Промышленное предприятие получило повреждения в городе Днепре на востоке Украины, написал глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

08:23

❗️Ночью сбито два беспилотника над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны.

08:21

Китай и ЮАР в ходе переговоров в Пекине пришли к выводу, что украинский конфликт нужно решать с помощью мирных переговоров:

«Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса».

Также страны призвали стороны конфликта не допускать расширения поля боя, эскалации военных действий и не подливать масла в огонь.

08:16

The Economist пишет, что президент Украины Владимир Зеленский попытается в последний раз получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь территории России. Он намерен обратиться с этой просьбой к президенту США Джо Байдену в Нью-Йорке на предстоящей неделе.

08:11

⚡️По данным SHOT, в больнице умерла 40-летняя жительница Саратова, в чью квартиру залетел украинский беспилотник. Все это время она была в состоянии клинической смерти. Врачи провели несколько операций, но не смогли спасти женщину.

 

08:07

08:03

Ночью в Курской, Воронежской и Белгородской областях объявляли ракетную опасность.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 923-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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