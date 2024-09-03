Киев грозит Монголии наказанием за визит Путина. Военная операция на Украине, день 923-й

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Китай и ЮАР в ходе переговоров в Пекине пришли к выводу, что украинский конфликт нужно решать с помощью мирных переговоров:

«Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса».

Также страны призвали стороны конфликта не допускать расширения поля боя, эскалации военных действий и не подливать масла в огонь.