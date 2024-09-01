Бои активизировались впервые за 2 года: что происходит в Угледаре

Российские военные начали штурм Угледара, написал Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-й бригады.
«На днях ВСУшников стали перебрасывать в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли», — говорится в посте.
Информацию о том, что ВСУ пытаются перебрасывать в Селидово силы из Угледара и окрестностей, подтвердил и источник ТАСС в силовых структурах.
Как утверждает Mash, активные боевые действия в Угледаре возобновились впервые за последние два года.
По информации Telegram-канала «Военная хроника», ВС России наносят мощные удары по укрепрайону ВСУ с 31 августа. Под авиаудары ВС РФ попали позиции в районе шахты «Южно-Донбасская №1» и профилактория 3-й шахты. Учитывая мощность взрывов от прилетов, передний край обороны ВСУ вдоль дороги «как будто решили сравнять с землей».
Тактика выдавливания противника
На этой неделе Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российская армия перерезала трассу Угледар — Константиновка и заняла поселок Водяное. В самой Константиновке, по его информации, тоже идут бои.
Украинский военно-аналитический ресурс Deep State написал, что российские силы взяли села Мемрик и Калиново на Покровском направлении в ДНР. ВС РФ также продвинулись в районе населенных пунктов Новогродовка и Константиновка, а также возле Михайловки, Лесовки и Водяного, подойдя вплотную к окраинам Селидово.
26 августа Минобороны России объявляло, что штурмовики группировки российских войск «Восток» продвинулись в направлении Константиновки на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.
В оборонном ведомстве подчеркивали, что они должны отрезать проходящие через село пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.
Как рассказал замкомандира штурмовой роты с позывным «Юмайхо», российские военнослужащие используют тактику выдавливания противника:
«Мы без спешки забираем все лесополки, закапываемся и движемся дальше. У нас несколько слоев обороны, нас противник не выдавит. Стратегический плацдарм, если его берем, то, получается, перерезаем дорогу. Они откатываются ближе к Угледару, мы их начинаем выдавливать».
«Одна из опор обороны ВСУ»
Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что взятие Угледара важно для перерезания логистических путей ВСУ.
«Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад», — пояснил он.
По его словам, именно этим сейчас занимаются ВС РФ, у которых преимущество.
Депутат Рады Марьяна Безуглая два дня назад писала в Telegram, что 72-ю бригаду украинских ВС перевели из Угледара:
«У меня многочисленные обращения военных в отчаянии, что [главком ВСУ Александр] Сырский забирает 72-ю бригаду из Угледара, которая <...> прекрасно знает местность. Россиянам такое уже известно, и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Торецком и Нью-Йорком, когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт».