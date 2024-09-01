Бои активизировались впервые за 2 года: что происходит в Угледаре Mash: ВС России штурмуют Угледар, там идут активные бои

ВC РФ приступили к штурму Угледара, откуда ранее перебросили часть бойцов ВСУ ради обороны Селидово, утверждает Mash. Бои под Угледаром возобновились впервые за два года. По мнению военных экспертов, взятие города важно для перерезания логистических путей ВСУ. Что происходит на этом участке фронта — в нашем материале.

Российские военные начали штурм Угледара, написал Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-й бригады.

«На днях ВСУшников стали перебрасывать в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли», — говорится в посте.

Информацию о том, что ВСУ пытаются перебрасывать в Селидово силы из Угледара и окрестностей, подтвердил и источник ТАСС в силовых структурах.

Как утверждает Mash, активные боевые действия в Угледаре возобновились впервые за последние два года.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», ВС России наносят мощные удары по укрепрайону ВСУ с 31 августа. Под авиаудары ВС РФ попали позиции в районе шахты «Южно-Донбасская №1» и профилактория 3-й шахты. Учитывая мощность взрывов от прилетов, передний край обороны ВСУ вдоль дороги «как будто решили сравнять с землей».

Тактика выдавливания противника

На этой неделе Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российская армия перерезала трассу Угледар — Константиновка и заняла поселок Водяное. В самой Константиновке, по его информации, тоже идут бои.

Украинский военно-аналитический ресурс Deep State написал, что российские силы взяли села Мемрик и Калиново на Покровском направлении в ДНР. ВС РФ также продвинулись в районе населенных пунктов Новогродовка и Константиновка, а также возле Михайловки, Лесовки и Водяного, подойдя вплотную к окраинам Селидово.

26 августа Минобороны России объявляло, что штурмовики группировки российских войск «Восток» продвинулись в направлении Константиновки на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.

В оборонном ведомстве подчеркивали, что они должны отрезать проходящие через село пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.

Как рассказал замкомандира штурмовой роты с позывным «Юмайхо», российские военнослужащие используют тактику выдавливания противника:

«Мы без спешки забираем все лесополки, закапываемся и движемся дальше. У нас несколько слоев обороны, нас противник не выдавит. Стратегический плацдарм, если его берем, то, получается, перерезаем дорогу. Они откатываются ближе к Угледару, мы их начинаем выдавливать».

«Одна из опор обороны ВСУ»

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что взятие Угледара важно для перерезания логистических путей ВСУ.

«Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад», — пояснил он.

По его словам, именно этим сейчас занимаются ВС РФ, у которых преимущество.

Депутат Рады Марьяна Безуглая два дня назад писала в Telegram, что 72-ю бригаду украинских ВС перевели из Угледара:

«У меня многочисленные обращения военных в отчаянии, что [главком ВСУ Александр] Сырский забирает 72-ю бригаду из Угледара, которая <...> прекрасно знает местность. Россиянам такое уже известно, и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Торецком и Нью-Йорком, когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт».