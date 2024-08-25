Россия продолжает наступать в Донбассе. Военная операция на Украине, день 914-й

❗Россия продолжает наступать в Донбассе, продвинулась на Покровском направлении — украинское издание «Страна»
Российская армия подошла к центру Новгородки, начала штурм к западу от Красногоровки и приблизилась к Селидово. Также продвинулась к северо-востоку от Угледара.
«Противник впервые за долгое время пытается продавить нашу оборону в западной части [Красногоровки] ... Ситуация там сложная, у нас утраченные позиции», — признался офицер ВСУ с позывным «Алекс».
Ночью Украина обстреляла белгородский поселок Ракитное, погибли пятеро мирных — глава региона Вячеслав Гладков
«Посреди ночи нанесли жестокий террористический удар... Получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних... . Поврежден газопровод — временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи».