Россия продолжает наступать в Донбассе. Военная операция на Украине, день 914-й

8:10

❗Россия продолжает наступать в Донбассе, продвинулась на Покровском направлении — украинское издание «Страна»

Российская армия подошла к центру Новгородки, начала штурм к западу от Красногоровки и приблизилась к Селидово. Также продвинулась к северо-востоку от Угледара.

«Противник впервые за долгое время пытается продавить нашу оборону в западной части [Красногоровки] ... Ситуация там сложная, у нас утраченные позиции», — признался офицер ВСУ с позывным «Алекс».