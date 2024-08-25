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Политика

Россия продолжает наступать в Донбассе. Военная операция на Украине, день 914-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 914-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Российская армия продвинулась на Покровском направлении. ВСУ ночью ударили по белгородскому поселку. В Харьковской области Украины прогремели взрывы. Свидетели подтвердили причастность экс-замглавы Минобороны РФ Иванова к получению взяток. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:15

Минобороны РФ показало, как артиллерия уничтожает мобильные бронированные группы ВСУ на Курском направлении — «Не дают врагу поднять голову»:


8:10

Россия продолжает наступать в Донбассе, продвинулась на Покровском направлении — украинское издание «Страна»

Российская армия подошла к центру Новгородки, начала штурм к западу от Красногоровки и приблизилась к Селидово. Также продвинулась к северо-востоку от Угледара.

«Противник впервые за долгое время пытается продавить нашу оборону в западной части [Красногоровки] ... Ситуация там сложная, у нас утраченные позиции», — признался офицер ВСУ с позывным «Алекс».

8:05

Ночью Украина обстреляла белгородский поселок Ракитное, погибли пятеро мирных — глава региона Вячеслав Гладков

«Посреди ночи нанесли жестокий террористический удар... Получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних... . Поврежден газопровод — временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 914-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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