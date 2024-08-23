В Турции заявили, что Киев хочет давлением на УПЦ впутать Анкару в конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), официальной Анкаре необходимо признать украинских дипломатов персонами нон грата. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Турецкой православной церкви (ТПЦ) (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол.

»Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт», — заявил он.

Эренерол добавил, что было запрошено официальное разрешение у Фанара, но по конституции Турции, у Фанара нет никаких прав как на территории страны, так и за границей. Представитель ТПЦ подчеркнул, что законной силы у решений Фанара нет.

Эренерол среди прочего напомнил, что патриарх Константинопольский Варфоломей до этого уже нарушил обязательства, когда принял решение принять приглашение на мирный саммит по Украине в Швейцарии без разрешения префектуры стамбульского района Фатих. Также предстоятель нарушил обязательства, поставив подпись под итоговым документом, не имея на то права. По мнению ТПЦ, Варфоломей грубо вмешивается в отношения Турции как с Украиной, так и с Россией.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Новый документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых могут заподозрить в связи с Русской православной церковью. Кроме того, он также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Зеленский тем временем заявил, что во время телефонного разговора с патриархом Варфоломеем доложил ему о законе по запрету канонической УПЦ на территории страны. Украинский лидер заявил, что стороны «положительно оценили» развитие Украины.

В ответ на это Эренерол подчеркнул, что это заявление президента Украины по факту является преступлением, которое совершено на международной арене, которое направлено против территориальной целостности Турецкой Республики. Представитель ТПЦ указал, что Фанар пытается подобно Ватикану стать государством внутри Турции со своими законами. Эренерол подчеркнул, что происходящее уже не является религиозной проблемой, это попытка втянуть Турцию в конфликт США и РФ.

Ранее в ООН отреагировали на запрет УПЦ.