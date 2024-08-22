Постпред при ОБСЕ назвал цель запрета УПЦ на Украине

Москва решительно осуждает принятие Киевом скандального закона против Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в комментарии РИА Новости заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, «документ развязывает руки киевскому режиму в деле запрета канонической УПЦ».

«Налицо стремление отработать чудовищный политический заказ по насильственному уничтожению крупнейшего в стране религиозного института при тотальном игнорировании мнения миллионов верующих УПЦ», — добавил Лукашевич.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата) и Православной церковью Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Ранее в ООН отреагировали на запрет УПЦ.