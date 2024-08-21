Расчет барражирующих боеприпасов «Ланцет» воздушно-десантных войск группировки российских войск «Днепр» в течение полугода уничтожил в Херсонской области 12 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства, рассказал командир расчета БПЛА «Ланцет» с позывным «Рысь».
Командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным «Альп» сообщил, что к Волчанску были переброшены элитные батальоны ВСУ. В разговоре с РИА Новости он также назвал приоритетную цель ВСУ в Харьковской области.
«Обстановка сложная. Рядом с Волчанском лесопосадка — там их тысячи. Приоритетная цель нашей группы — блиндажи, опорные пункты, расчеты БПЛА. Кроме того, корректируем артиллерию, наводим авиацию. Можем при необходимости заказать ФАБ», — отметил командир.
Враждебные действия Латвии могут лишь продлить агонию Украины и не повлияют на исход российской специальной военной операции, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Ливан призывает Россию и Украину начать переговоры для мирного разрешения вооруженного конфликта, заявил в интервью ТАСС посол ближневосточного государства в Москве Шауки Бу Нассар.
Вторжением в Курскую область Владимир Зеленский загнал себя в ловушку. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его мнению, Зеленский рассчитывал вторгнуться на территорию России, чтобы использовать эскалацию в Курской области в качестве повода для снижения мобилизационного возраста на Украине.
Более 30 человек погибли из-за атаки ВСУ на Курскую область, 143 пострадали, сообщили в медицинских службах.
Каждый случай незаконного проникновения западных журналистов в Курскую область на контроле, по этому вопросу будет проводиться проверка, заявила Захарова в эфире радио «Спутник».
В сенате США считают, что в ближайшее время маловероятно проведение контактов с Россией по вопросам, связанным с Украиной. Тем не менее, по словам источника РИА Новости в верхней палате американского конгресса, наличие любого диалога является более полезным, чем его полное отсутствие.
Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по РФ сверх установленного Вашингтоном лимита, сообщает РИА Новости.
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Berliner Morgen Post заявил, что ФРГ продолжит финансово поддерживать Украину.
«Украина в будущем получит деньги, на которые она сможет закупить остро необходимые системы вооружения», — высказался он.
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
❗️ Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над Московской, Брянской, Белгородской, Калужской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы, предположительно, участвуют в атаке ВСУ на Курскую область, в беседе с РИА Новости отказалась комментировать свое участие в операциях на Украине, сославшись на запрет со стороны Службы безопасности Украины.