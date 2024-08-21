За ночь над Россией сбили 45 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 910-й

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Командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным «Альп» сообщил, что к Волчанску были переброшены элитные батальоны ВСУ. В разговоре с РИА Новости он также назвал приоритетную цель ВСУ в Харьковской области.

«Обстановка сложная. Рядом с Волчанском лесопосадка — там их тысячи. Приоритетная цель нашей группы — блиндажи, опорные пункты, расчеты БПЛА. Кроме того, корректируем артиллерию, наводим авиацию. Можем при необходимости заказать ФАБ», — отметил командир.