«Нужно проверять, что это за люди»: в России ждут иностранцев с традиционными ценностями Депутат Затулин: несогласные с политикой Запада могут приехать в РФ после СВО

Россия открывает двери для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. По указу Владимира Путина, получить временное разрешение на проживание даже без знания русского языка и истории страны смогут те, кто уезжает из государств, где навязывают «неолиберальные установки». Отработкой поручения президента займется кабмин, на это правительству дали месяц. Как оценивают указ Путина в Совфеде и Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

Российская импатриация

Президент России Владимир Путин подписал указ о льготном порядке обращения при переселении в страну в качестве гуманитарной поддержки еще 19 августа. Согласно документу, Москва готова помогать иностранным гражданам, которые на своей родине не разделяют «неолиберальные установки», противоречащие традиционным ценностям.

«Предоставить право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание (РВП) без учета утвержденной правительством Российской Федерации квоты и без документа, подтверждающего знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желанием переехать <...> по мотивам непринятия реализуемой этими государствами [где они проживают] политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в тексте.

Правительству дается месяц на реализацию указа. За этот период кабмину предстоит определить государства, в которых наблюдается противоречие российским ценностям, составит его министерство иностранных дел. Начать запрашивать РВП в России по нравственным мотивам иностранцы могут уже с сентября по обращению в российские посольства или консульства в странах пребывания.

Перечень традиционных ценностей глава государства определил еще в 2022 году. В частности, в него вошли такие понятия как патриотизм, крепкая семья, историческая память и преемственность поколений.

С просьбой к Путину о послаблениях для иностранцев, желающих переехать в Россию, в феврале 2024 года обращалась итальянка, студентка МГИМО Ирене Чеккини.

«Импатриация — переезд в Россию на постоянное место жительства на основании культурных, традиционных и семейных ценностей», — предложила девушка на форуме агентства стратегических инициатив, на что Путин позитивно отреагировал.

«Путеводная звезда для многих»

Как именно будут работать послабления для иностранных граждан, вероятно, станет известно в сентябре. После того, как правительство завершит принятие мер для реализации указа. Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты Госдумы оценивают решение позитивно.

«Указ президента имеет важное психологическое и демонстративное значение. Не хотелось бы порождать иллюзии, что сейчас сотни тысяч или миллионы людей им воспользуются. Многотысячного исхода в Россию не будет. Но указ будет для многих своего рода путеводной звездой.

Не исключено, что по завершению специальной военной операции в условиях мира это может сработать для переселения тех, кто хотел бы найти в России новую родину», — считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, речь идет о людях, которые могут не иметь никаких корней в России, но испытывают к ней симпатию, как стране-защитнице традиционных ценностей, и ощущают дискомфорт от того, что в тех государствах, где они проживают, о традициях все больше забывают. Затулин добавил, что, прежде всего, это касается государств Евросоюза, в целом западных стран.

«Люди могут заявить о своей позиции. Нежелании называть папу и маму — родитель 1 и родитель 2. И этого будет вполне достаточно. Проверка с тем, чтобы не навезти в страну криминальных элементов или чужих иноагентов, будет проведена как обычно. Это делает ФСБ и другие уполномоченные структуры. Но специального тренажера для проверки традиционных ценностей, вероятно, мы изобретать не будем», — отметил депутат.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина не исключила, что указ будет направлен на жителей «недружественных» стран, в которых есть желающие переехать в Россию.

«Каждый случай надо будет рассматривать отдельно, но мы пока и не говорим о миллионах людей. Важно, чтобы это были люди, принявшие осознанное решение спасти свою семью и не рассматривающие Россию в качестве убежища. Они ничего не хотят от нас, а привносят в наше общество.

Такая практика существовала со времен Ивана III, который первым начал привлекать иностранцев в Россию, тогда это были итальянцы. При Василии III были шведы и немцы, а Иван Грозный привлекал прибалтов», — сказала депутат.

Нужна проверка

Позитивный настрой в отношении мер по упрощению РВП для иностранцев, желающих переехать в Россию по нравственным мотивам, разделяют и сенаторы. Как заявил «Газете.Ru» член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, людям в западных странах «не дают выбора» и преследуют за несогласие с либеральными ценностями.

«В последние годы многим стало понятно, что идет серьезная борьба между сохранением традиционных культурных и духовных ценностей и всеми этими новыми аморальными ценностями. Проблема преимущественно касается христианских стран, в том числе США и Европы. Ехать в мусульманские государства, которые менее подвержены этим аморальным ценностям, людям сложно. У них есть выбор в виде христианской страны с тысячелетней историей, абсолютным уважением к культурным, духовным и семейным ценностям — России», — заявил сенатор.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Можно приехать в Россию и жить, понимая, что им не будут навязывать ничего, продолжил Цеков. Он подчеркнул, что для таких иностранцев «нужна будет определенная проверка», чтобы выявлять настоящую причину переезда.

В то же время глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» заметил, что по указу Путина Россия может привлекать к себе тех, кто разделяет ее ценности, в условиях, когда на них «идет откровенная атака» из СМИ и политических партий целого ряда стран.

«Например, это касается США и Западной Европы, что хорошо показала недавняя Олимпиада в Париже. Указ президента направлен на то, чтобы укрепить веру граждан других стран, которые хотели бы жить в более логичном и справедливом мире, и привлечь их к нам. Мы не можем пускать всех, кто просто говорит нужные слова. Нужно проверять, что это за люди и какова их история, в чем они разделяют наши ценности», — резюмировал сенатор.