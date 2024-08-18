«100% у ВСУ»: дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила, что он в плену Семья попавшего в плен к ВСУ пенсионера рассказала о его украинском паспорте

Дочь пропавшего 73-летнего курянина Александра Григорьева, который стал героем ролика ВСУ, сообщила, что он живой, но находится в плену. До этого МВД Украины опубликовало видео с пенсионером, где тот рассказывает, как ночевал на обочине, и показывает украинский паспорт. Дочь узнала мужчину и объяснила, откуда у него взялся этот документ. Подробности — в нашем материале.

Откуда у пенсионера паспорт Украины

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, над которым издевались украинские солдаты, сообщила РИА Новости, что ее отец находится в плену.

«Он живой, да. Вчера было видео — они (ВСУ. — «Газета.Ru») снимали его на видео, он там, у них, это тоже 100 процентов», — сказала Светлана Петренко.

Как пояснила женщина, сейчас у ее отца российское гражданство, а паспорт, который он показывал на опубликованном ролике, остался со времен проживания в Макеевке до событий 2014 года:

«Война началась на Украине в 2014 году, я забрала отца к себе из Макеевки, с Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Сейчас он гражданин России. Но у него дома валялся этот старый, никому не нужный паспорт».

Она отметила, что на видео отца заставляют достать украинский документ, и предположила, что ВСУ зашли в ним в дом и нашли этот старый документ.

В беседе с SHOT внучка Григорьева тоже опровергла информацию о том, что у Григорьева есть действующий украинский паспорт:

«Он — гражданин РФ и всё, у него российская прописка, российский паспорт».

Как мужчина попал в плен

16 августа в Telegram-каналах стал распространяться видеоролик, на котором украинские военные издеваются над 74-летним жителем Курской области. Имитируя немецкий акцент, они оскорбляют пенсионера. Рядом с мужчиной и военными на видео стоит дорожный указатель со стрелками на Белгород и Коренево, а также разбитая военная техника и пикап ВСУ с пулеметом.

– Эй, русский Иван! Как жизнь? — обращается один из военнослужащих к проходящему мужчине, имитируя акцент.

– Я заблудился, уже пять дней пытаюсь… — начинает отвечать пожилой курянин.

На следующих кадрах украинский военный называет пенсионера «русише швайне» (нем. Schwein — свинья). На его сослуживце надета каска времен Великой Отечественной войны с символикой СС. «Иди пей водка. Шнапс, йа-йа! Гут!» — говорит украинец.

СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал 5 млн руб. за «поимку бандеровских недобитков», снявших видео с пожилым мужчиной.

Дочь Григорьева тогда сообщила, что ничего не знает о судьбе отца с 7 августа, семья продолжает поиски.

17 августа украинское МВД опубликовало новые кадры с Григорьевым. На них он назвал актуальную дату и сказал, что «его здоровью ничего не угрожает». Он добавил, что почти неделю блуждал по занятым ВСУ улицам. Ночлега не было, и ему приходилось спать на обочине. Позже он якобы вышел к дому. Григорьев также показал украинский паспорт по просьбе снимающего.

«Добрый и хороший дедушка»

Как узнал SHOT, Григорьев много лет проработал шахтером на предприятии под Донецком. Его жены не стало еще в 2012 году, и спустя два года он перебрался к дочери и ее семье.

73-летний пенсионер на своем участке в Гоголевке в Курской области занимался огородом и ухаживал за домашними птицами. По словам сельчан, мужчину все любили, он «добрый и хороший дедушка».

6 августа в Курскую область пришли Вооруженные силы Украины. По словам Петренко, сначала она с мужем перевезла пенсионера в Суджу, затем — детей в Курск, после чего вернулась за отцом, однако к тому времени он куда-то ушел.

В Минобороны РФ заявили, что продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области. Массированная атака со стороны Украины на регион началась утром 6 августа. ВСУ удалось продвинуться вглубь территории РФ на несколько десятков километров. В области действуют режим чрезвычайной ситуации федерального уровня реагирования и режим контртеррористической операции.