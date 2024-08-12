В Белгородской области сообщили об активности ВСУ на границе. Военная операция, день 901-й

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал безрассудным вчерашний удар украинского дрона по Запорожской АЭС.

«Эти безрассудные нападения ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Они должны быть прекращены немедленно», — призвал он.

ВСУ обстреляли 11 августа город Энергодар, в это время дрон-камикадзе ударил по стоящим в отдалении от АЭС охладительным системам. Повреждена неработающая башня-градирня, был пожар, угрозы для энергоблоков нет.