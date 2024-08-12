В Белгородской области сообщили об активности ВСУ на границе. Военная операция, день 901-й

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к переговорам из-за пожара на ЗАЭС, вызванного атакой украинского дрона.
«Сегодняшний инцидент на Запорожской АЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите... Нужны деэскалация и переговоры».
В Белгородской области сделали 180 укрытий в приграничных регионах, всего планируют создать 312 — губернатор региона Вячеслав Гладков
Из них 20 установили в Краснояружском районе, откуда сегодня объявили эвакуацию из-за тревожной активности ВСУ у границ области.
Белгородскую область обстреляли 40 раз за сутки, было 42 налета дронов — глава региона Вячеслав Гладков
Пострадали семеро мирных.
Минобороны показало удар вертолетов по курскому приграничью: «Винтокрылые рептилии громят позиции ВСУ».
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал безрассудным вчерашний удар украинского дрона по Запорожской АЭС.
«Эти безрассудные нападения ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Они должны быть прекращены немедленно», — призвал он.
ВСУ обстреляли 11 августа город Энергодар, в это время дрон-камикадзе ударил по стоящим в отдалении от АЭС охладительным системам. Повреждена неработающая башня-градирня, был пожар, угрозы для энергоблоков нет.
За ночь над Россией сбили 18 дронов: 11 дронов – над Курской, пять – над Белгородской и два –над Воронежской областями — Минобороны
Также над Курской областью сбили три ракеты, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
❗В белгородском Краснояружском районе объявили эвакуацию из-за тревожной активности ВСУ на границе — глава региона Вячеслав Гладков
«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей».
Этот район примыкает к российско-украинской границе и зоне боевых действий в Курской области.