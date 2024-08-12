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Политика

В Белгородской области сообщили об активности ВСУ на границе. Военная операция, день 901-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 901-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Власти Белгородской области начали эвакуировать жителей из-за тревожной «активности врага» на своей границе. За ночь над Россией сбили 18 дронов. Минобороны сообщило об уничтожении кустарных РСЗО Украины в Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:45

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к переговорам из-за пожара на ЗАЭС, вызванного атакой украинского дрона.

«Сегодняшний инцидент на Запорожской АЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите... Нужны деэскалация и переговоры».

8:40

В Белгородской области сделали 180 укрытий в приграничных регионах, всего планируют создать 312 — губернатор региона Вячеслав Гладков

Из них 20 установили в Краснояружском районе, откуда сегодня объявили эвакуацию из-за тревожной активности ВСУ у границ области.

8:30

Белгородскую область обстреляли 40 раз за сутки, было 42 налета дронов — глава региона Вячеслав Гладков

Пострадали семеро мирных.

8:20

Минобороны показало удар вертолетов по курскому приграничью: «Винтокрылые рептилии громят позиции ВСУ».

8:15

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал безрассудным вчерашний удар украинского дрона по Запорожской АЭС.

«Эти безрассудные нападения ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Они должны быть прекращены немедленно», — призвал он.

ВСУ обстреляли 11 августа город Энергодар, в это время дрон-камикадзе ударил по стоящим в отдалении от АЭС охладительным системам. Повреждена неработающая башня-градирня, был пожар, угрозы для энергоблоков нет.

8:10

За ночь над Россией сбили 18 дронов: 11 дронов – над Курской, пять – над Белгородской и два –над Воронежской областями — Минобороны

Также над Курской областью сбили три ракеты, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

8:05

❗В белгородском Краснояружском районе объявили эвакуацию из-за тревожной активности ВСУ на границе — глава региона Вячеслав Гладков

«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей».

Этот район примыкает к российско-украинской границе и зоне боевых действий в Курской области.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 901-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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