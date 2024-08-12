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Политика

Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. 6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода ВСУ на территорию региона, с того момента в приграничье продолжаются бои. В Курскую область стянули резервы ВС РФ, 11 августа в регионе ввели режим контртеррористической операции. В приграничных районах объявили эвакуацию. По данным МЧС, свои дома уже покинули больше 76 тыс. курян. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:13

⚡️ В Курской области под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов, где проживает порядка 2 тыс. человек, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

15:12

⚡️ Владимир Путин поддержал предложение распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области.

15:11

Власти Белгородской области не могут помогать восстанавливать инфраструктуру в приграничных районах из-за уничтожения техники со стороны ВСУ, отметил Гладков.

15:09

Порядка 50-70% жителей белгородского Шебекино покинули территорию, напряжение среди населения растет — Гладков

15:08

❗️ В Белгородской области ситуация ухудшилась, увеличилось число обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

15:07

В Брянской области на случай ЧП развернуто 1 576 мест в ПВР с возможностью увеличения до более чем 32 тыс. мест — губернатор региона Богомаз

15:05

Ситуация на территории Брянской области стабильная, отселять жителей нет необходимости, заявил губернатор региона. При этом он добавил, что ВСУ все больше начинают обстреливать мирное население.

15:03

Действия Киева в Курской области преследуют военную цель остановить наступление российских войск, подчеркнул Путин.

15:01

Президент РФ ожидает, что Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах РФ, в том числе в Брянской области.

15:00

14:59

⚡️ Противник получит достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты, заявил Путин.

14:58

❗️ Потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений Украины драматически увеличиваются, заявил глава РФ.

14:57

Киев пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось — Путин

14:56

ВС РФ продвигаются вперед на всей линии боевого столкновения в зоне спецоперации. Темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в 1,5 раза, заявил Путин.

14:55

Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить.

14:54

❗️ Киев выполняет волю западных хозяев, Запад воюет с РФ руками украинцев, заявил Владимир Путин. Атакой на Курскую область Украина пыталась улучшить свои позиции на будущих переговорах, добавил он.

14:53

Президент РФ поручил гражданским ведомствам обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.

14:52

❗️ Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ.

14:51

Оценка происходящему в приграничных с Украиной областях будет дана, но главная задача сейчас — выбить противника, заявил Путин.

14:50

Здравствуйте, дорогие читатели! Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

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