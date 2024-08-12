Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

⚡️ В Курской области под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов, где проживает порядка 2 тыс. человек, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
⚡️ Владимир Путин поддержал предложение распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области.
Власти Белгородской области не могут помогать восстанавливать инфраструктуру в приграничных районах из-за уничтожения техники со стороны ВСУ, отметил Гладков.
Порядка 50-70% жителей белгородского Шебекино покинули территорию, напряжение среди населения растет — Гладков
❗️ В Белгородской области ситуация ухудшилась, увеличилось число обстрелов со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Брянской области на случай ЧП развернуто 1 576 мест в ПВР с возможностью увеличения до более чем 32 тыс. мест — губернатор региона Богомаз
Ситуация на территории Брянской области стабильная, отселять жителей нет необходимости, заявил губернатор региона. При этом он добавил, что ВСУ все больше начинают обстреливать мирное население.
Действия Киева в Курской области преследуют военную цель остановить наступление российских войск, подчеркнул Путин.
Президент РФ ожидает, что Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах РФ, в том числе в Брянской области.
⚡️ Противник получит достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты, заявил Путин.
❗️ Потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений Украины драматически увеличиваются, заявил глава РФ.
ВС РФ продвигаются вперед на всей линии боевого столкновения в зоне спецоперации. Темпы продвижения ВС России по всему фронту увеличились в 1,5 раза, заявил Путин.
Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить.
❗️ Киев выполняет волю западных хозяев, Запад воюет с РФ руками украинцев, заявил Владимир Путин. Атакой на Курскую область Украина пыталась улучшить свои позиции на будущих переговорах, добавил он.
Президент РФ поручил гражданским ведомствам обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.
❗️ Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ.
Оценка происходящему в приграничных с Украиной областях будет дана, но главная задача сейчас — выбить противника, заявил Путин.