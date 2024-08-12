Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. 6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода ВСУ на территорию региона, с того момента в приграничье продолжаются бои. В Курскую область стянули резервы ВС РФ, 11 августа в регионе ввели режим контртеррористической операции. В приграничных районах объявили эвакуацию. По данным МЧС, свои дома уже покинули больше 76 тыс. курян. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.