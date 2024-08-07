Лидером ХАМАС стал организатор нападения 7 октября. Израиль хочет поскорее его устранить

В ХАМАС появился новый глава политбюро. Место убитого в Тегеране Исмаила Хании займет Яхья ас-Синвар, руководивший палестинской группировкой в секторе Газа. Израиль называет Синвара одним из организаторов нападения 7 октября и намерен устранить его как можно скорее. Тем временем Владимир Путин призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи к сдержанной реакции на убийство Хании.

Новым главой политбюро палестинской организации ХАМАС избран лидер группировки в секторе Газа Яхья ас-Синвар. Он станет преемником Исмаила Хании, убитого в Тегеране на прошлой неделе. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого он придерживается после нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки, в результате которой около 1,2 тыс. израильтян и иностранцев были убиты, а более 250 взяты в заложники. В ответ Израиль начал широкомасштабную военную операцию, в результате которой на данный момент погибло почти 40 тыс. палестинцев, а густонаселенный анклав разрушен.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС объявляет о назначении командующего Яхьи Синвара главой политического бюро движения, который сменит на этом посту мученика командующего Исмаила Ханию, да помилует его Аллах», — говорится в заявлении ХАМАС.

Назначение Синвара означает, что Израилю необходимо встретиться с ним для решения вопроса войны в Газе, сказал Reuters дипломат, знакомый с ходом переговоров. Они проводятся при посредничестве Египта и Катара и направлены на прекращение боевых действий в Газе и возвращение более 100 заложников, все еще удерживаемых радикалами.

Что происходит в регионе Кризис на Ближнем Востоке продолжается уже почти год. Обстановка в регионе усложнилась после атаки ХАМАС на еврейское государство в октябре 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа. Западные страны в основном поддержали еврейское государство.



Боевые действия в палестинском анклаве проходят с серьезными разрушениями, жертвами среди гражданского населения и появлением тысяч вынужденных переселенцев. Исламские государства, в том числе Иран, обвиняют Израиль в геноциде и требуют прекратить операцию против палестинцев. Остановить Тель-Авив пытаются по-разному, например, через Международный уголовный суд или ООН. Израиль прекращать конфликт не собирается, поставив себе цель полностью уничтожить ХАМАС.



За почти 10 месяцев зона противостояния и количество противников у еврейского государства увеличивается. Например, Израиль атакуют ливанская «Хезболла» и йеменские хуситы, которые поддерживают ХАМАС и считаются иранскими прокси. На этом фоне летом 2024 года еврейская сторона нанесла удары по Ливану и Йемену — практически открыто намекая первому на готовность к конфликту.



Напрямую с Ираном за время операции в Газе Израиль тоже уже успел вступить в противостояние. Весной еврейская сторона нанесла удар по иранскому посольству в столице Сирии Дамаске. В ответ Тегеран и его союзники провели массированную атаку по Израилю с помощью более чем 120 баллистических ракет и почти 200 дронов.

Мясник из Хан-Юниса

Яхья Синвар, который провел половину своей взрослой жизни в израильских тюрьмах, оказался самым влиятельным лидером ХАМАС, оставшимся в живых.

Ем 61 год, он родился в лагере беженцев в южном городе сектора Газа Хан-Юнис. Один из основателей военного крыла ХАМАС и сооснователь подразделения внутренней безопасности боевиков. Был трижды арестован Израилем — в 1982, 1985 и 1988 годах. В 2011 году освобожден из израильской тюрьмы в рамках обмена на солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита . В 2015 году США включили Синвара в список международных террористов.

В 2017 году Синвар был избран лидером ХАМАС в секторе Газа, заслужив среди палестинцев репутацию безжалостного и непримиримого врага Израиля. За свою жестокость он получил прозвище Мясник из Хан-Юниса.

«Немедленно устранить»

Главный военный представитель Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари обвинил Синвара в организации нападения 7 октября и заявил, что Израиль продолжит его преследовать.

«Для Яхьи Синвара есть только одно место, и оно рядом с Мохаммедом Дейфом и остальными террористами 7 октября, — заявил он. — Это единственное место, которое мы готовим для него».

Мохаммед ад-Дейф – командующий военным крылом ХАМАС, которого ЦАХАЛ устранил в середине июля в результате авиаудара по сектору Газа.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал к скорейшему устранению и нового лидера ХАМАС.

«Назначение Яхьи ас-Синвара, главного террориста, на пост руководителя ХАМАС вместо Исмаила Хании — это еще одна серьезная причина для его немедленного устранения и ликвидации этой отвратительной организации», — заявил Кац.

Белый дом отказался комментировать назначение Синвара. Однако источник Reuters, близкий к администрации США, считает, что ХАМАС может ужесточить свою позицию на переговорах о прекращении огня.

Официальный представитель ХАМАС Усама Хамдан сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera, что движение по-прежнему привержено достижению соглашения, и команда, которая вела переговоры при Хании, продолжит работу под руководством Синвара, который, по его словам, внимательно следит за переговорами.

Путин призвал к сдержанности

Мировое сообщество уже неделю ждет иранского ответа Израилю на убийство Исмаила Хании в центре Тегерана в ночь на 31 июля. Исламская республика обещала принять жесткие меры, а в еврейском государстве уже подготовили подземные бункеры для руководства страны.

Израиль не взял на себя ответственность за убийство Хании, но заявил, что устранил других высокопоставленных лидеров, включая заместителя лидера ХАМАС Салеха аль-Арури , убитого в Бейруте, и Мохаммеда Дейфа.

Два высокопоставленных иранских источника Reuters утверждают, что президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «сдержанно отреагировать» на предполагаемое убийство Израилем Исмаила Хании, посоветовав «воздержаться от нападений на израильских мирных жителей». Это послание передал в понедельник приехавший в Иран секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По словам источников, визит Шойгу был одним из нескольких способов, которые Москва использовала, чтобы донести до Ирана необходимость сдержанности, одновременно осудив убийство Хании как «очень опасное убийство» в попытке предотвратить войну на Ближнем Востоке.