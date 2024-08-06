Военная операция на Украине, день 895-й

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе за ночь сбили 26 украинских беспилотников. МО РФ рассказало об одном уничтоженном БПЛА над Белгородской областью. ВСУ также атаковали село Ясные Зори, в результате чего повреждены автомобили и несколько зданий. По данным Shot, ночью был прилет по оборонному предприятию в Броварах Киевской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.