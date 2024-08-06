Военная операция на Украине, день 895-й

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что в данный момент передача истребителей F-16 Украине не повлияет на запрет Америки использовать иностранное оружие для ударов по территории РФ.
❗️Baza выяснила, что в селе Заолешенка Курской области на жилой дом упали обломки снаряда. Пострадала двухлетняя девочка, ее братья двенадцати и восьми лет, их 37-летняя мать. Также в больницу доставили двух мужчин.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что ВСУ атаковали село Ясные Зори:
«В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля. Силами ДПД очаги возгорания были оперативно потушены. Выбиты окна в трех квартирах одного многоквартирного дома, осколками повреждены частный дом и восемь легковых автомобилей».
По данным МО РФ, дежурные средства ПВО ночью сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью.
Смирнов добавил, что ВСУ обстреляли город Суджа:
«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка».
❗️Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за ночь в регионе уничтожили 26 украинских БПЛА. Он попросил местных жителей не приближаться к обломкам.