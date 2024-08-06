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Политика

Военная операция на Украине, день 895-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 895-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе за ночь сбили 26 украинских беспилотников. МО РФ рассказало об одном уничтоженном БПЛА над Белгородской областью. ВСУ также атаковали село Ясные Зори, в результате чего повреждены автомобили и несколько зданий. По данным Shot, ночью был прилет по оборонному предприятию в Броварах Киевской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:42

SHOT пишет, что оборонное предприятие в городе Бровары Киевской области подверглось атаке.

08:39

Администрация Харькова сообщила, что ночью в городе были слышны взрывы.

08:35

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что в данный момент передача истребителей F-16 Украине не повлияет на запрет Америки использовать иностранное оружие для ударов по территории РФ.

08:31

❗️Baza выяснила, что в селе Заолешенка Курской области на жилой дом упали обломки снаряда. Пострадала двухлетняя девочка, ее братья двенадцати и восьми лет, их 37-летняя мать. Также в больницу доставили двух мужчин.

08:26

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что ВСУ атаковали село Ясные Зори:

«В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля. Силами ДПД очаги возгорания были оперативно потушены. Выбиты окна в трех квартирах одного многоквартирного дома, осколками повреждены частный дом и восемь легковых автомобилей».

08:23

08:17

По данным МО РФ, дежурные средства ПВО ночью сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью.

08:13

Смирнов добавил, что ВСУ обстреляли город Суджа:

«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка».

08:07

❗️Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за ночь в регионе уничтожили 26 украинских БПЛА. Он попросил местных жителей не приближаться к обломкам.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 895-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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