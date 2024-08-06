«Лезут со всех щелей»: российские войска отражают атаку ВСУ в Курской области Алаудинов: ВСУ потратят последние резервы при атаке на Курскую область

В Курской области с утра не стихают бои на границе. По сообщению Минобороны, ее атаковали несколько сотен украинских солдат и 11 танков. ВСУ ведут обстрелы территории региона, применяя артиллерию и беспилотники. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ситуация в приграничье остается напряженной, но «контролируемой». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что этой атакой украинское командование растратит последние резервы в надежде отвлечь ВС РФ от успешного наступления в ДНР.

Курскую область атаковали до 300 украинских бойцов, столкновения продолжались весь день, сообщило министерство обороны России в Telegram. Участие в нападении «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) ведомство не подтверждает.

«Противник силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал... в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области»,

— указало Минобороны.

Николаево-Дарьино — это село, а Олешня хутор, оба находятся недалеко друг от друга в Суджанском районе и вплотную примыкают к российско-украинской границе.

По сводке Минобороны, ВСУ начали наступать на границу в этом районе в 8.00 мск. К 17 часам вечера российские силы продолжали «отражать атаки» . Позже, к 19:20 мск Минобороны доложило, что по противнику успешно работают артиллерия, авиация и дроны. В частности, российская авиация бомбила украинские резервы в тылу Сумской области, а именно, в населенных пунктах Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщина. Кроме того, Россия перебросила в бои на курской границе свои резервы на этом направлении.

«Уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения», — отчиталось Минобороны.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что ВСУ пытаются прорвать границу не только в Суджанском, но и в Кореневском районе. Около 21.00 губернатор передал, что ситуация в приграничье «остается напряженной», но «контролируемой». Все экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы.

«На границе идут бои», — сказал Смирнов.

Украинские войска весь день усиленно атаковали территорию области, используя ракеты и беспилотники. Губернатор сообщал о гибели трех мирных человек , двое из них водители, убитые дронами. Ранены не менее 18 человек , среди них дети. В частности, массированным бомбардировкам подвергся город Суджа. В соцсетях появились видео происходящего в регионе, на которых видны взрывы, горящие машины и пролетающие низко над дорогой истребители.

Жители Курской области начали получать фальшивые звонки от якобы российских властей с сообщениями о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывами эвакуироваться. Правительство региона подчеркнуло, что это дезинформация, направленная на создание паники. Боты также пытаются публиковать в российских Telegram-каналах фейки о том, что в городских ТЦ стоят очереди, чтобы снять деньги, а в бомбоубежищах прячут растяжки гранат.

«Росэнергоатом» тем временем официально опроверг новости об угрозе для Курской АЭС.

«Обзвон ведут сотрудники украинских каналов ЦИПсО. Эта информация ничем не обоснована. Просим жителей не поддаваться на информационные провокации. Курская АЭС работает в штатном режиме!» — указала компания.

В Курске на фоне происходящего заметили технику с опознавательными знаками чеченского спецназа «Ахмат». Командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал ситуацию в регионе, назвав ее «не критической». Он подчеркнул небольшое, по меркам конфликта, количество техники у нападавших.

«Идут боестолкновения, где на нескольких участках противник попытался зайти на территорию РФ, где ему дают отпор ребята, и ситуация, в принципе, она не критическая.

Подразделения Минобороны достаточно-таки серьезно дают хороший, жесткий отпор противнику. <…>Так что, все успокаиваемся, берем попкорн и спокойно наблюдаем, как наши уничтожают противника», — сообщил командир.

Есть ли в области его бойцы, Алаудинов прямо не уточнил, но опроверг обвинения в том, что «Ахмат» якобы «ретировался» из региона. Генерал-майор заверил, что его подразделение держит оборону до конца, но физически не может находиться на протяжении всей российской границы.

Цель и участники нападения

По мнению Алаудинова, Украина атаковала границу, чтобы создать инфоповод и оттянуть российские силы с Донецкого направления, где Россия продолжает успешно наступать. При этом противник потратил на медийную атаку последние резервы, считает командир «Ахмата».

«Через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит», — резюмировал Алаудинов.

ВСУ пытаются компенсировать атакой на Курскую область неудачи на фронте, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Прорыва не было, они не прорвали границу, наши пограничники не дали возможности проникнуть на российскую территорию. Они применили артиллерию, дроны по мирным домам — все в их духе. С мирными жителями воевать легче»,

— сообщил Колесник.

С украинской стороны некоторые эксперты уже усомнились в пользе такой стратегии. Так, главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов намекнул, что вместо этой акции ВСУ стоило бы усилить оборону там, где они терпят серьезные провалы.

«Не владею всей информацией, но если мы где-то начали наступать, значит, стоит надеяться, что ставка верховного главнокомандующего приняла необходимые меры по усилению резервами обороны Мирнограда, Часового Яра, Торецка и Нью-Йорка, важных городов, где сейчас идут бои <…> Потому что без организации устойчивой обороны на стратегических направлениях <…> есть риск исчерпать свои резервы, и потом не иметь чем парировать новые удары», — оценил Бутусов.

Он отметил, что в 2023 году такая же тактика привела к потери Авдеевки. Украинские власти же до сих пор официально не комментируют происходящее.

В атаке на границу Курской области участвуют боевики РДК, утверждали Telegram-каналы Mash и «Архангел спецназа». Весной 2023 года РДК уже пытался прорвать границу в Брянской области, а весной 2024 года ВСУ атаковали границу в Белгородской области.

В случае последнего нападения в курском регионе противник использовал новую маркировку на технике — крупный значок треугольника. По информации «Архангела спецназа», украинская сторона долго готовила эту атаку, накапливала технику. В итоге в бой кинули в том числе иностранную технику, снабдили атакующих «хорошей экипировкой», оценивает канал. Telegram-канал Readovka также передает, что штурмовать границу отправили элитные украинские подразделения.

«Лезут со всех щелей, отбиваем их, но это только начало... Можно оценить их набег так: «Мозгов у меня нет, зато есть план», — резюмировал «Архангел спецназа» утром 6 августа.

РДК, однако, официально не комментирует нападение, хотя обычно берет на себя ответственность за подобные операции. Украинские СМИ также отрицают его участие.

«Надо иметь холодную голову. Мы в военной стратегии очень жестко отвечаем на подобное. <…> Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны», — пообещал депутат Думы Колесник.