Системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Орловская область в ночь на 3 августа подверглась массированной атаке дронов, сообщил глава региона Андрей Клычков.
Окончание конфликта с Россией является главной потребностью Украины, заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
❗️ В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены в общей сложности 75 украинских дронов, в т.ч. 36 над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.
Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.