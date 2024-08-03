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Политика

Военная операция на Украине, день 892-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 892-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
По данным МО, прошлой ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному дрону — над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем. В Белгородской области после атаки загорелся резервуар на нефтебазе. Главная потребность Украины заключается в окончании конфликта, заявил Владимир Зеленский. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:41

Системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

8:39

Взрыв произошел в пригороде Харькова на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.

8:24

Орловская область в ночь на 3 августа подверглась массированной атаке дронов, сообщил глава региона Андрей Клычков.

8:11

Окончание конфликта с Россией является главной потребностью Украины, заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

8:10

❗️ В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены в общей сложности 75 украинских дронов, в т.ч. 36 над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ.

8:03

Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 892-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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