Военная операция на Украине, день 892-й

По данным МО, прошлой ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному дрону — над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем. В Белгородской области после атаки загорелся резервуар на нефтебазе. Главная потребность Украины заключается в окончании конфликта, заявил Владимир Зеленский. «Газета.Ru» ведет хронику событий.