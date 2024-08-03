Дроны — больше не разведчики, тумана войны больше нет: зачем России самокатные войска Полковник Ходаренок усомнился, что в ВС РФ появятся самокатные войска

В зоне проведения специальной военной операции российские военные задействовали электросамокаты, чтобы оперативно доставлять еду и воду на позиции. Военнослужащие заявляли, что электросамокаты позволяют им быстро и бесшумно передвигаться между позициями и уворачиваться от обстрелов. Появятся ли в ВС РФ «самокатные войска», разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Части и соединения российской армии, помимо электросамокатов, применяют в зоне СВО и другую нештатную технику — кроссовые мотоциклы и багги. В некоторых случаях подобное оснащение позволяет за считанные минуты преодолеть нейтральную полосу, добраться до первого оборонительного рубежа неприятеля и успешно выполнить поставленную боевую задачу — штурмом овладеть опорным пунктом противника.

Однако прежде, чем анализировать достоинства и недостатки применения столь экзотических образцов техники в ходе боевых действий, следует обратить внимание на первопричину появления в войсках кроссовых мотоциклов, багги и электросамокатов.

В настоящее время одна из главных угроз для бойцов и техники на поле боя — беспилотные летательные аппараты (и особенно FPV-дроны). Сегодня именно это оружие наносит самые существенные потери для личного состава и техники. Подчас за одним бойцом на поле боя гоняются сразу несколько дронов. И надо прямо сказать, вооруженные силы практически любой страны оказались не готовы к противостоянию с БЛА.

Если еще сравнительно недавно дроны были лишь разведчиками на поле боя, то теперь, помимо разведки, они чуть ли не в полном объеме взяли на себя нанесение точечных ударов по одиночным и групповым целям противника (личный состав, различные виды техники и вооружения); корректировку огня подразделений ракетных войск и артиллерии; разведку и подсветку целей для ударов высокоточными боеприпасами типа «Краснополь», «Китолов» и «Смельчак»; высокоэффективную огневую поддержку штурмовых подразделений, а также координацию их действий в сложной боевой обстановке; применение в качестве ретрансляторов связи, средств радиоэлектронной разведки и борьбы.

Сейчас разрабатываются и уже опробуются приемы воздушного боя между БЛА противоборствующих сторон, дроны также участвуют в доставке на передний край боеприпасов, продовольствия, воды и иных материальных средств.

Таким образом, подразделения БЛА уже начали эффективно выполнять комплекс задач, которые ранее выполнялись только подразделениями разведки, тыла, связи, РЭБ, РЭР, артиллерийскими расчетами, авиационными и танковыми экипажами. Иными словами, дроны действуют сразу за несколько родов войск.

К тому же взаимодействие между перечисленными подразделениями ранее занимало много времени. Иногда это сводило на ноль всю работу личного состава в быстро меняющейся обстановке на поле боя. Теперь, при грамотной организации работы внутри подразделения БЛА, решения командованием принимаются мгновенно, в полном соответствии со складывающейся ситуацией.

«Тумана войны» больше нет

Сегодня выражение «туман войны» ушло в прошлое. Теперь практически все контролируется с воздуха днем и ночью, сильно затрудняя работу частей и соединений всех видов вооруженных сил и родов войск.

Сегодня борьба с малоразмерными дронами (эффективная поверхность рассеивания которых порой менее 0,01 кв. м) — весьма сложная задача. В настоящее время нет зенитных ракетных систем и комплексов, которые бы успешно поражали, к примеру, FPV-дроны. В частности, ЗРК ближнего действия и малой дальности эффективно уничтожают средства воздушного нападения типа вертолетов и самолетов, средне размерных БЛА, но при этом совершенно не эффективны против FPV-дронов.

Более того, во избежание утрат дорогостоящего зенитного ракетного вооружения от поражения FPV-дронами и другими типами барражирующих боеприпасов, системы ПВО, которые предназначены для прикрытия переднего края, порой приходится отводить в безопасные районы, находящиеся вне радиусов боевого применения FPV-дронов. Специалисты сходятся во мнении, что проблема эффективной борьбы с FPV-дронами имеет чуть ли не стратегическое значение.

Атаки крупными силами мотопехоты и танков сегодня будут легко отражены и рассеяны дронами именно этого типа. Почему борьба с ними очень трудна?

Поразить такой дрон огнем из стрелкового оружия достаточно трудно. БЛА подобного типа обладают весьма значительной скоростью и неплохой маневренностью. Помимо всего прочего, FPV-дроны небольших размеров. Очень трудно даже идентифицировать БЛА соответствующими детекторами — передний край сегодня гудит от беспилотных летательных аппаратов, как улей.

Эти достоинства беспилотных летательных аппаратов были быстро усвоены в Вооруженных силах Украины. Там сделали акцент именно на массовое применение этих перспективных средств вооруженной борьбы. Работа ВСУ в этой сфере идет поистине стахановскими темпами, что создает существенные трудности для наших подразделений на поле боя.

Как известно, в украинской армии в этом году были созданы Силы беспилотных систем (СБС) в качестве рода войск вооруженных сил. Цель — наращивание боевых возможностей войск (сил) с использованием беспилотных и роботизированных, морских и наземных систем. Вот, к примеру, наименование только некоторых частей и соединений в составе СБС — 383-я отдельная бригада беспилотных авиакомплексов, 385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов, 14-й отдельный полк беспилотных систем, 414-й отдельный полк беспилотных систем «Птицы Мадяра». И это, заметим, далеко не полный перечень.

По мнению наших бойцов переднего края (операторов, командиров расчетов и подразделений БЛА), представляется крайне целесообразным организовать встречу опытных руководителей расчетов БЛА, частных разработчиков и поставщиков дронов, средств связи, портативных детекторов и средств РЭБ, а также необходимых средств подвижности для доставки расчетов на ЛБС.

Участники боевых действий полагают, что эта встреча должна пройти в закрытом режиме при участии министра обороны России Андрея Белоусова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

В общем, по мнению бойцов и командиров, подобный вопрос назрел и даже перезрел. И он не должен утонуть в трясине многомесячных бюрократических согласований, обсуждений и разного рода проволочек.

На обсуждение в первую очередь предлагается вынести следующие вопросы: увеличить оргштатную структуру, а также численность подразделений и частей БЛА. определить источники и способы комплектования подобных подразделений хорошо обученным личным составом, вооружением и техникой. Есть мнение, что в составе соединения (дивизии) должно быть не менее батальона БЛА со всеми необходимыми подразделениями радиоэлектронной разведки и борьбы, связи, ремонта и др.

По мнению участников боевых действий, подготовка и повышение квалификации расчетов БЛА должна вестись непрерывно, с учетом всего опыта, полученного в ходе СВО, причем этот опыт должен мгновенно обобщаться и доводиться до всех расчетов и подразделений.

Ресурсов на ЛБС должно быть столько, полагают бойцы и командиры переднего края, чтобы разведка противника с помощью БЛА велась непрерывно — и днем, и ночью, а удары наносились как по разведанным целям в плановом порядке, так и в режиме «свободной охоты».

А пока кардинальное решение проблемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника находится в стадии решения, на местах наблюдается то, что раньше называли «живое творчество масс», то есть тотальное обрешечивание всей боевой и другой техники (повсеместное использование так называемых мангалов), задействование для борьбы с FPV-дронами списанных рыбацких сетей, и применение в этих же целях кроссовых мотоциклов, багги и даже электросамокатов. До формирования «самокатных войск» дело дойдет вряд ли, но подобная техника все же позволяет сократить время пребывания личного состава на открытых пространствах и уберечь бойцов от поражения барражирующими боеприпасами.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).