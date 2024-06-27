В Британии раскрыли план бывших российских политиков по свержению власти в РФ

Бывшие российские политики собрались в Варшаве, чтобы подготовить план из семи пунктов по свержению руководства России, который они хотят представить на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом пишет британская газета The Times.

По данным издания, на этой неделе более 60 российских политиков встретились в столице Польши, чтобы обсудить план по совершению госпереворота в стране, который включает кампанию по физическому устранению политической верхушки РФ, расширение санкций против России и увеличение поставок вооружений для Украины.

«План победы» разработан так называемым Конгрессом народных депутатов (КПД), который возглавляет бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом). Члены КПД хотят презентовать свой план на предстоящем саммите НАТО.

В статье отмечается, что КПД хочет выставить себя лицом российской оппозиции, однако на самом деле является политическим крылом «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) — военной группировки, состоящей из четырех батальонов солдат, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, а также «Национальной республиканской армии» — организации, которая взяла на себя ответственность за теракты в отношении российского политолога Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского.

Ранее на соратника Ильи Пономарева завели уголовное дело.