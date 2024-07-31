Военная операция на Украине, день 889-й

В Киеве ночью произошли взрывы. Издание «Страна» сообщило, что на город была совершена наиболее массовая атака беспилотников за этот год. Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 19 БПЛА и управляемую ракету «Нептун-МД». В США заявили, что не могут в одиночку обеспечить Украине успех в конфликте. «Газета.Ru» ведет хронику событий.