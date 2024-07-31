Военная операция на Украине, день 889-й

На Киев этой ночью была совершена наиболее массовая атака беспилотников за этот год — «Страна.ua»
США не в состоянии в одиночку обеспечить Украине успех в конфликте, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
Средства ПВО ночью уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД» над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. В то же время, по его словам, необходимо снабжать ВСУ оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории РФ.
Многоэтажный жилой дом в белгородском Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ, заявил губернатор.
Средства ПВО за ночь сбили 11 БПЛА над Белгородской областью, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом — Минобороны РФ