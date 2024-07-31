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Политика

Военная операция на Украине, день 889-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 889-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
В Киеве ночью произошли взрывы. Издание «Страна» сообщило, что на город была совершена наиболее массовая атака беспилотников за этот год. Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 19 БПЛА и управляемую ракету «Нептун-МД». В США заявили, что не могут в одиночку обеспечить Украине успех в конфликте. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:26

На Киев этой ночью была совершена наиболее массовая атака беспилотников за этот год — «Страна.ua»

8:23

США не в состоянии в одиночку обеспечить Украине успех в конфликте, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

8:20

8:17

Взрывы ночью произошли в Киеве. Мэр Города Виталий Кличко сообщал о работа ПВО.

8:14

Взрывы произошли ночью в Миргороде и Черниговской области, сообщал канал ТСН.

8:12

Средства ПВО ночью уничтожили управляемую ракету «Нептун-МД» над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:10

Киев готов к мирным переговорам с Москвой на условиях международного права, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. В то же время, по его словам, необходимо снабжать ВСУ оружием и отменить ограничения на удары по целям на территории РФ.

8:07

Многоэтажный жилой дом в белгородском Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ, заявил губернатор.

8:04

Средства ПВО за ночь сбили 11 БПЛА над Белгородской областью, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом — Минобороны РФ

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 889-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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