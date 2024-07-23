«Как можно скорее». Зеленский заговорил о необходимости завершить конфликт Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт с РФ как можно скорее

Владимир Зеленский понимает необходимость завершить конфликт с Россией как можно скорее. Такое заявление он сделал на встрече с представителем Ватикана, не подписавшим коммюнике швейцарской мирной конференции. Ранее украинский президент в интервью Би-би-си говорил о возможности переговоров с Владимиром Путиным, несмотря на введенный им запрет таких контактов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт необходимо завершить как можно скорее.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — сказал он приехавшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину. Видео встречи политиков опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский охарактеризовал визит Паролина в Киев как «сильный сигнал со стороны Ватикана» и поблагодарил его за участие в швейцарской конференции.

С 15 по 16 июня в швейцарском курортном городе Бюргеншток прошла первая мирная конференция по Украине, по итогам которой было подписано коммюнике.

В документ вошли всего три пункта из «формулы мира», предложенной ранее самим Зеленским. Речь идет о требованиях освободить всех военнопленных, обеспечить безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также не допустить любые угрозы использования ядерного оружия. Пункт о выводе российских войск с территории Украины не был включен в документ.

Ватикан, который на мероприятии представлял Паролин, отказался подписать коммюнике по итогам саммита.

Несмотря на заявления о желании скорее закончить конфликт, в Киеве также изучают варианты увеличения боеспособности украинской армии. В частности, чтобы ВСУ смогли «бить за линию фронта».

«Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта», — сообщил Зеленский по итогам заседания ставки.

Кроме того, участники совещания проанализировали эффективность украинских беспилотников разных типов и тактики Вооруженных сил РФ в отношении БПЛА, а также оценили результативность средств радиоэлектронной борьбы с дронами.

С докладами выступили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба украинской армии Анатолий Баргилевич.

Во время вечернего обращения к гражданам Зеленский объявил, что Украина приближается к возможности создать собственные ракеты и «со временем должна выйти на максимальную оборонную самостоятельность».

«Наша задача — всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистики, их значимых позиций не только на фронте напрямую, но и по всей доступной глубине», — отметил он.

Вечером 23 июля глава офиса Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником вице-президента США Камалы Харрис по нацбезопасности Филипом Гордоном. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, состояние украинской энергетической инфраструктуры и дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона.

Возможность переговоров

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва открыта к диалогу, а вот в Киеве договариваться не хотят.

Летом 2024-го ситуация начала меняться. 21 июля Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если в стране не поменяется президент. Как утверждает портал Franceinfo, на такой шаг Зеленский мог пойти из-за тупика в военных действиях или давления со стороны общества.

В том же интервью 21 июля президент Украины констатировал ухудшающуюся с каждым днем ситуацию с потерями в ВСУ.

На прошлой неделе Зеленский также впервые заявил, что представители России должны быть на следующем «мирном саммите», хотя на первый российскую делегацию не приглашали. Чтобы диалог между представителями двух стран состоялся, по мнению Зеленского, необходим готовый план, который можно показать России.

«Давайте честно, если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины — ну что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — сказал глава государства.

В МИД РФ заявили, что не будут участвовать в мероприятии, где «проталкивают абсолютно тупиковую и ультимативную» мирную формулу президента Украины.