«Отказаться от свобод ради выживания»: Залужный призвал готовиться к «тотальным войнам» Залужный в первой речи в Британии призвал отказаться от ряда свобод

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил в Лондоне со своей первой публичной речью. В ней он заявил, что ни Киев, ни Москва в короткие сроки не смогут самостоятельно освоить нужные для ведения боевых действий технологии, поэтому им придется увеличить количество человеческих ресурсов в зоне конфликта. Дипломат также призвал страны Запада «отказаться от ряда свобод ради выживания» из-за опасности войн.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный выступил на конференции Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне. Это его первое публичное выступление в качестве посла Украины в Королевстве. Полный текст речи дипломата размещен в его Telegram-канале. Во время выступления Залужный призвал «отказаться от ряда свобод ради выживания»:

«Возможно, самый сложный и важный компонент — это готовность общества, основанная на честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом. Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания. К сожалению, современные войны носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовывать общество».

«Война переходного периода»

В своей речи Залужный напомнил о потерях в ходе Первой и Второй мировых войн и призвал задуматься, готово ли человечество к третьей мировой. Он обратился к «свободным и демократическим странам и их правительствам с просьбой «проснуться» и подумать, как защитить своих граждан и территории, чтобы предотвратить новый масштабный конфликт.

Залужный заявил, что Украина получила опыт ведения «войны переходного периода». Страна может поделиться своими наработками с другими государствами: эти знания будут полезны всем, «кто ищет путь к миру».

«Прежде всего, нужно избегать войн! Но если она происходит, вам нужно быть к ней готовыми. Именно готовность к войне следует учитывать как огромный комплекс мер, охватывающий не только чисто военные аспекты, но и все сферы государственной деятельности», — отметил посол.

На основе военных действий на Украине экс-главком ВСУ сделал вывод о том, что «само существование России уже является угрозой» для республики. По его словам, сейчас перед гражданами его страны стоит задача физического выживания.

«Ценой жизней простых украинцев мы завоевали шанс для себя. Шанс не просто продолжить изначальную борьбу, но и победить», — заявил Залужный.

Посол добавил, что вскоре после начала военных действий Украина поняла, что может дать достойный отпор, однако это было только началом нового этапа противостояния — поиска особого пути к победе, который уже привел к «революционным изменениям, прежде всего в военной сфере». С его точки зрения, именно они будут определять контуры ведения боя в XXI веке.

«Война будущего»

Залужный рассказал, что в случае конфликта государству нужно задействовать, помимо военных ресурсов, экономику, финансы, население и союзников. А к боевым действиям должна быть готова не только армия, но и общество.

«Таким образом, готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества противостоять врагу», — подчеркнул он.

Экс-главком ВСУ считает, что война — это наука со своими законами и правилами, которые необходимо знать и изучать. По мнению дипломата, в глобальном масштабе украинский конфликт формирует внутреннюю политику других стран, что в своих целях используют враги.

При этом он не считает текущий конфликт «войной будущего», называя ее «войной переходного периода». Он предположил, что государство, которое овладеет необходимыми для боевых действий технологиями, сможет обезопасить себя. По словам Залужного, у союзников Киева есть ресурсы для создания высокотехнологичного оружия, однако нет поля для его тестирования. Украина может в этом помочь.

Залужный полагает, что ни Киев, ни Москва в короткие сроки не смогут самостоятельно освоить нужные технологии, поэтому им придется увеличить количество человеческих ресурсов.

«Мы должны быть готовы сражаться»

Вместе с экс-главкомом ВСУ на конференции выступал и министр обороны Великобритании Джон Хили, который отчасти разделил опасения украинского дипломата. Министр заявил, что состояние вооруженных сил страны «гораздо хуже, чем мы думали». Чиновник отметил, что масштабный пересмотр обороны, который сейчас проводит Королевство, должен создать «новую эру» для вооруженных сил.

По словам Хили, настали «действительно серьезные времена», появляются глобальные угрозы. Он утверждает, что хотел бы избежать ситуации, когда подразделения ссорятся друг с другом из-за ограниченных средств на поддержку проектов.

«Мы должны быть готовы сражаться, а не воевать между собой», — сказал Хили.