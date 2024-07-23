Военная операция на Украине, день 881-й

Участие России в следующем саммите мира должно проходить «на основе международного права», а не предложений Путина, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV8 заявил, что Киев ведет диалог с Кишиневом о возвращении уклонистов, особенно тех, которым было отказано в предоставлении убежища на территории республики.
Словакия намерена увеличить производство боеприпасов, власти не могут контролировать, куда эта продукция будет направлена, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк.
По данным Bloomberg, Братислава официально отказалась помогать Киеву в военном плане, но при этом словацкие снаряды попадают на Украину. Калиняк отметил, что покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять.
Латвия отправила на Украину первую партию из более чем 500 дронов, сообщил латвийский министр обороны Адрис Спрудс.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада временно «отказаться от ряда свобод ради выживания» из-за опасности новых войн.
Он также отметил возрастающую роль технологий в вооруженных конфликтах и назвал конфликт на Украине «войной переходного периода».
❗️ Средства ПВО сбили за ночь 25 украинских беспилотников, из них 21 над Крымом и акваторией Черного моря — Минобороны РФ
Украинский БПЛА атаковал движущийся автомобиль в селе Щетиновка Белгородской области, ранены трое мужчин — губернатор Вячеслав Гладков
Сумскую область Украины атаковали восемь БПЛА и одна ракета, заявили в Воздушных сила Украины.
По данным военной администрации региона, в результате взрывов была повреждена критическая инфраструктура.
❗️ Военные уничтожили более 15 БПЛА над акваторией Севастополя за ночь, объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Два БПЛА самолетного типа уничтожены ночью над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Джо Байден передал главам минфина и Госдепа США некоторые свои полномочия в рамках закона о поддержке Украины, предусматривающего конфискацию замороженных российских активов, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.