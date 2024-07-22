«Лучший полицейский»: кого Байден выдвинул кандидатом в президенты США

Джо Байден после своего выхода из президентской гонки поддержал действующего вице-президента США Камалу Харрис как претендентку на пост главы государства. Она сама заявила, что намерена добиваться выдвижения в кандидаты. Ранее женщина уже баллотировалась в президенты, но выбыла из гонки по финансовым причинам. Чем еще известная Камала Харрис — в материале «Газета.Ru».

Предвыборный комитет президента США Джо Байдена подал в Федеральную избирательную комиссию уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис в качестве основного кандидата на грядущих президентских выборах. Документ опубликован на сайте комиссии.

«Настоящим письмом мы информируем вас о том, что вице-президент Харрис больше не является кандидатом на пост вице-президента на выборах 2024 года. Вице-президент Харрис теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года и отныне будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности», — говорится в письме.

Там также указано, что Харрис не будет претендовать на пост вице-президента США на выборах в этом году.

Кроме этого, предвыборный комитет Байдена, который ранее назывался «Байден в президенты», сменил название на «Харрис в президенты». В ближайшее время будут переименованы комитеты по сбору пожертвований — в документе они называются «Фонд победы Харрис» и «Фонд действий Харрис».

Сама Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, сообщил CNN.

«Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и победить в этой номинации», — заявила вице-президент.

Ее кандидатуру уже поддержали бывший президент США Билл Клинтон, его супруга Хиллари и некоторые сенаторы-демократы. При этом экс-глава США Барак Обама в своем заявлении после выхода Байдена из предвыборной гонки вообще не упомянул Харрис или каких-либо других возможных кандидатов от Демократической партии.

По данным CBS, голосование по вопросу выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом от Демократической партии может пройти уже 1 августа.

Кто такая Камала Харрис

Харрис 59 лет. Она родилась в 1964 году в Окленде штат Калифорния в семье иммигрантов. Ее мать, уроженка Индии, занималась лечением рака груди, а отец, родившийся на Ямайке, преподавал в нескольких университетах, работал экономистом в разных странах и закончил карьеру в качестве профессора Стэнфорда. Родители Харрис развелись, когда ей было семь лет.

В школу Харрис пошла на следующий год после начала в США расовой десегрегации системы среднего образования. Это позволило ей отучиться в более престижной частной начальной школе «Тысяча дубов». После этого Харрис вместе с матерью и младшей сестрой переехала в Канаду и среднюю школу закончила уже в Монреале.

Высшее образование политик получила в Гарвардском университете в Вашингтоне, где изучала политологию и экономику, и юридическом колледже Гастингса Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Еще в студенчестве она занялась политическим активизмом — выступала против режима апартеида в ЮАР.

На рубеже 1980-1990 годов Харрис начала свою профессиональную карьеру в качестве помощника прокурора округа Аламида в Окленде. По данным Politico, одним из ее достижений на этой должности стало снижение подростковой проституции. В 1998-м она перешла на должность помощника прокурора округа Сан-Франциско, а уже в 2003-м сама стала там окружным прокурором, победив на выборах своего бывшего начальника. Эту должность Харрис занимала до 2011 года.

После этого она была избрана генеральным прокурором Калифорнии, став на этом посту первой женщиной с южно-азиатскими корнями. В 2016-м Харрис выиграла выборы в сенат США и стала первой сенатором-индоамериканкой.

В 2019 году Харрис объявила о выдвижении на пост президента США, но позже вышла из гонки, заявив, что она не миллиардер и не может профинансировать свою собственную кампанию. После этого она стала кандидатом на должность вице-президента при Байдене. Когда нынешний глава США победил на выборах, Харрис подала в отставку в сенате и получила эту должность.

Скандалы и критика

На посту окружного прокурора Сан-Франциско Харрис разработала программу Back on Track. Она позволяла молодым правонарушителям, которые впервые совершали преступления, связанные с наркотиками, вместе срока в тюрьме проходить обучение или работать, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Несмотря на свои заслуги, она также сталкивалась с критикой. Так, в 2004 после того, как был застрелен полицейский Айзек Эспиноза, Харрис подверглась критике со стороны правоохранителей за то, что отказалась добиваться для преступника смертной казни. Начальник полиции Сан-Франциско Хизер Фонг назвала это решение оскорблением тех, кто «рискует своей жизнью ради безопасности общества».

В 2010 году Харрис также попала в скандал, отказавшись проводить расследование в отношении сотрудницы полицейской нарколаборатории, которая брала кокаин из улик.

В период своей работы генеральным прокурором Харрис создала Open Justice — онлайн-платформу, где собирается статистика по преступности и уголовному правосудию для повышения подотчетности полиции. Она также поддержала однополые браки. Тем не менее на посту генпрокурора Харрис также не избежала критики за свою политику невмешательства в случаи, когда полицейские стреляли в людей.

Одним из громких стало убийство 26-летнего Марио Вудса в 2015 году. При его задержании, по данным The New York Times, правоохранители выстрелили в Вудса 46 раз. 21 пуля попала в мужчину. Записи этого момента с нательных камер полицейских вызвали многодневные акции протесты. Несмотря на это, полицейским, которые участвовали в задержании Вудза, так и не предъявили никаких обвинений.

Вопреки критике и скандалам Харрис неоднократно называла себя «лучшим полицейским» и «прогрессивным прокурором».

Харрис в политике

Будучи сенатором, Харрис была членом комитета по национальной безопасности и правительственным делам, специального комитета по разведке, комитета по судебной системе и комитета по бюджету. Однако запомнилась она не своими инициативами, а допросами генерального прокурора США Джеффа Сешнса и кандидата на пост главы Верховного суда Бретта Кавано.

Сешнса спрашивали о его контактах с российскими дипломатами, у каждого сенатора было ограниченное время на вопросы. The Washington Post писала, что на протяжении всего своего диалога Харрис и Сенш перебивали друг друга. Сенатор сыпала вопросами, подгоняя генпрокурора, после чего он заявил, что не может так быстро отвечать и это его нервирует.

Допрос Кавано завирусился в соцсетях из-за жестокости Харрис. После этого Дональд Трамп назвал ее «отвратительной до такой степени, что это было просто ужасно».

На посту вице-президента Харрис курировала вопросы миграции на границе с Мексикой, защиту избирательного права и права на аборты. В 2021 году, когда Байдену делали колоноскопию под общим наркозом, она также стала первой женщиной в истории США, обладающей президентскими полномочиями. Хоть и всего на один день.

Что касается украинского конфликта, Харрис поддерживает политическое и экономическое давление за Россию, выступает за полную поддержку Киева и глобальных усилий по достижению «справедливого и прочного мира». В июне она также представляла США на «саммите мира» в Швейцарии. Однако, по данным New York Post, на конференции вице-президент США провела всего несколько часов, за которые встретилась с Владимиром Зеленским и объявила о выделении нового пакета помощи в $1,5 млрд.