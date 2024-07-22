Военная операция на Украине, день 880-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 880-й день

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов ВСУ над Ростовской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В Туапсе из-за падения обломков возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В Белгородском районе при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мужчина. «Газета.Ru» ведет хронику событий.