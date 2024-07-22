Военная операция на Украине, день 880-й

Владимир Зеленский назвал «тяжелым, но сильным» решение Джо Байдена сняться с выборов. Он также выразил надежду на то, что «дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу добиться успеха или результатов своей агрессии».
Взрыв произошел в городе Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района. Из-за атаки БПЛА пострадал мужчина, сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пожар на НПЗ в Туапсе, возникший из-за падения обломков БПЛА, ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Колумбийцы, которые присоединяются к ВСУ, делают это по личной инициативе, заявил посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра. По его словам, правительство страны не финансирует такую деятельность.
Ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского «Лукойла», навредят самой Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По данным Минобороны РФ, над территорией Астраханской области около 7:00 уничтожено пять дронов ВСУ.
Военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью Астраханской области, сообщил губернатор.
Из-за падения обломков БПЛА возник пожар на НПЗ в Туапсе на площади 50 кв. метров, сообщил оперштаб региона.
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей — Минобороны РФ