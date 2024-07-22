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Политика

Военная операция на Украине, день 880-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 880-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов ВСУ над Ростовской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В Туапсе из-за падения обломков возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В Белгородском районе при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мужчина. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:56

Владимир Зеленский назвал «тяжелым, но сильным» решение Джо Байдена сняться с выборов. Он также выразил надежду на то, что «дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу добиться успеха или результатов своей агрессии».

8:50

Взрыв произошел в городе Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

8:42

8:33

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района.  Из-за атаки БПЛА пострадал мужчина, сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:22

Пожар на НПЗ в Туапсе, возникший из-за падения обломков БПЛА, ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

8:21

Колумбийцы, которые присоединяются к ВСУ, делают это по личной инициативе, заявил посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра. По его словам, правительство страны не финансирует такую деятельность.

8:19

Ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского «Лукойла», навредят самой Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

8:15

8:12

По данным Минобороны РФ, над территорией Астраханской области около 7:00 уничтожено пять дронов ВСУ.

8:10

Военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью Астраханской области, сообщил губернатор.

8:07

Из-за падения обломков БПЛА возник пожар на НПЗ в Туапсе на площади 50 кв. метров, сообщил оперштаб региона.

8:04

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 75 дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей — Минобороны РФ

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 880-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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