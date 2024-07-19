Военная операция на Украине, день 877-й

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си. Вот что он сказал:
— «Я думаю, что, оказав давление на Россию, можно договориться о дипломатическом урегулировании»;
— «Это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь»;
— (Сотрудничество с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост президента США будет) «тяжелой работой, но мы трудолюбивые»;
«Прошло 18 месяцев, а самолеты (F-16. – «Газета.Ru») до нас не долетели»;
«Только после окончания войны» (об уходе с поста президента).
Два жителя Курска ранены в результате падения обломков дрона ночью, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Кандидат в президент США Дональд Трамп созвонится с украинским лидером Владимиром Зеленским 19 июля, сообщает CNN. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
❗️ Девять человек ранены в результате обстрела города Чугуев Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его данным, повреждены многоквартирные дома, административные здания, два магазина, частный дом и девять автомобилей.
За ночь 11 дронов уничтожено над Курской областью, пять — над Крымом и Черным морем, три – над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.