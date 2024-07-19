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Политика

Военная операция на Украине, день 877-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 877-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
За ночь 11 дронов уничтожено над Курской областью, три — над Белгородской, пять — над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. В Харьковской области Украины под удар попал город Чугуев, заявил глава областной военной администрации. Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» допустил, что все территории страны силой вернуть не удастся. На 19 июля запланирован его звонок с Дональдом Трампом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:39

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си. Вот что он сказал:

— «Я думаю, что, оказав давление на Россию, можно договориться о дипломатическом урегулировании»;

— «Это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь»;

— (Сотрудничество с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост президента США будет) «тяжелой работой, но мы трудолюбивые»;

«Прошло 18 месяцев, а самолеты (F-16. – «Газета.Ru») до нас не долетели»;

«Только после окончания войны» (об уходе с поста президента).

08:25

Два жителя Курска ранены в результате падения обломков дрона ночью, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

08:21

Кандидат в президент США Дональд Трамп созвонится с украинским лидером Владимиром Зеленским 19 июля, сообщает CNN. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

08:14

❗️ Девять человек ранены в результате обстрела города Чугуев Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, повреждены многоквартирные дома, административные здания, два магазина, частный дом и девять автомобилей.

08:07

За ночь 11 дронов уничтожено над Курской областью, пять — над Крымом и Черным морем, три – над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 877-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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