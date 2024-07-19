Военная операция на Украине, день 877-й

08:39

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си. Вот что он сказал:

— «Я думаю, что, оказав давление на Россию, можно договориться о дипломатическом урегулировании»;

— «Это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь»;

— (Сотрудничество с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост президента США будет) «тяжелой работой, но мы трудолюбивые»;

«Прошло 18 месяцев, а самолеты (F-16. – «Газета.Ru») до нас не долетели»;

«Только после окончания войны» (об уходе с поста президента).