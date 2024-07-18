Немецкий комик пожелал смерти Трампу и Маску. А крайним оказался Шольц Маск обратился к Шольцу из-за комика, пожелавшего смерти ему и Трампу

Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца прокомментировать слова немецкого комика Себастьяна Хотца, который пожелал смерти самому предпринимателю и Дональду Трампу. Ранее юморист уже шутил о покушении на экс-президента США и безопасности владельца X. Пока Маск ждет ответа от Шольца, Хотца «отменяют» в Германии.

«Бундесканцлер, что это такое?»

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в X призвал канцлера Германии Олафа Шольца прокомментировать высказывания немецкого комика Себастьяна Хотца, который пожелал смерти ему и экс-президенту США Дональду Трампу.

16 июля Маск в X отреагировал на пост политической активистки из ФРГ Наоми Зайбт, которая написала:

«Я предупреждала вас об Эль Хотце (псевдоним Себастьяна Хотца. — «Газета.Ru») — немецком провластном комике, который пожелал смерти Дональду Трампу. Это был не первый раз, когда он показал свое истинное лицо. Он надеется, что Илона Маска тоже убьют».

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Зайбт призвала заблокировать аккаунт Хотца в соцсети, так как, по ее словам, позиция комика «токсична». Основатель Tesla и SpaceX, цитируя публикацию, обратился с вопросом к канцлеру Олафу Шольцу.

«Кто-то, кто желает смерти ведущему кандидату в президента США и мне, получает за это деньги от правительства Германии? Бундесканцлер, что это такое?» — написал Маск.

Шольц пока никак не отреагировал на вопрос американского предпринимателя. При этом сам Хотц в X сыронизировал над обращением бизнесмена к канцлеру и написал, что «сильные руки Олафа [Шольца] притянули его (Илона Маска. — «Газета.Ru») ближе» и это, по его мнению, «начало чего-то замечательного».

Что произошло

После покушения на Трампа, которое произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания, немецкий комик Хотц пошутил по поводу этого инцидента.

«[Что общего между] последним автобусом и Дональдом Трампом? К сожалению, обоих немного упустил», — написал комик в X.

Позже он добавил, что считает «абсолютно фантастическим, когда умирают фашисты». Его посты вызвали негодование у пользователей соцсети. Об этом написали многие СМИ, в том числе Bild. После этого Хотц удалил оба поста, но опубликовал еще один, где отметил, что «никто никого не принуждает соболезновать фашистам».

На высказывания Хотца о Трампе уже отреагировал вице-спикер бундестага от свободных демократов (СвДП) Вольфганг Кубики. Политик заявил, что публичное одобрение тяжких преступлений, согласно ст. 140 Уголовного кодекса Германии, наказуемо.

«Я предполагаю, что этим постом займется прокуратура», — заключил Кубики.

Пожелания смерти Маску, которые упомянула Зайбт, также можно найти на странице Хотца в X. В апреле 2024 года комик написал:

«Что вы выберете: пять миллионов или вечер с Илоном Маском? Ну, это зависит от того, будет ли при нем личная охрана».

«Отмена» комика

16 июля, спустя два дня после публикации Хотцом этих постов, немецкая радиостанция RBB, на которой комик вел передачу Theoretisch cool, заявила, что прекращает с ним сотрудничество. По словам директора программ радиостанции Катрин Гюнтер, высказывания юмориста «несовместимы с ценностями, которые отстаивает RBB».

В пресс-службе телеканал ZDF, с которым Хотц тоже сотрудничал в качестве внештатного автора, отметили, что в настоящий момент уже не работают с комиком, и подчеркнули, что заявления в его аккаунтах в социальных сетях «не имеют никакого отношения к ZDF».

Кроме этого, телеканал ARD отменил литературное мероприятие с участием Хотца, запланированное в Нюрнберге. В пресс-службе пояснили, что сделали это «в связи с текущими событиями», отказавшись подробно комментировал ситуацию.

Себастьян Хотц — немецкий сатирик, комик, ведущий подкастов и писатель. В соцсетях на Эль Хотцо подписаны больше 2 млн человек (700 тыс. в X и 1,4 млн в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Мужчина прославился за счет своих сатирических публикаций, темой которых часто становится социальная и политическая критика. В 2023 году комик получил премию Баварского кабаре (награда для сатириков Германии, вручаемая с 1999 года) в номинации «Автор».